Znamy laureatów 14. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu

W poniedziałek wieczorem w czasie uroczystej gali w warszawskim Ufficio Primo poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu. W konkursie wzięły udział setki firm i organizacji z całej Polski. Wyboru zwycięzców dokonała Kapituła Nagrody złożona z osobistości świata biznesu i kultury pod przewodnictwem Krzysztofa Kuliga. - Proces selekcji był niezwykle trudny, bowiem wszyscy finaliści prezentują najwyższą klasę zaangażowania, innowacyjności i odpowiedzialności społecznej. W tym roku finalne rozstrzygnięcie nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ nagrodzone podmioty aktywnie działają na rzecz strategicznego bezpieczeństwa naszego kraju – mówił podczas gali Krzysztof Kulig.

Reklama

Laureaci nagród

Nagrodę Polskiej Rady Biznesu w kategorii WIZJA I INNOWACJE – za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowej idei biznesowej – otrzymał Michał Zachara, wiceprezes KP Labs. Laureat wraz z zespołem KP Labs zrealizował misję Intuition-1, w ramach której na orbitę trafił nanosatelita wykorzystujący sztuczną inteligencję do analizy Ziemi i wykrywania potencjalnych zagrożeń. - Aktywnie wspiera rozwój polskiego sektora kosmicznego, współpracując między innymi z Polską i Europejską Agencją Kosmiczną. Jego wizja i zaangażowanie umocniły pozycję KP Labs jako jednego z liderów technologii kosmicznych na rynku międzynarodowym – oceniła Kapituła Nagrody.

Nagroda Polskiej Rady Biznesu w kategorii SUKCES – za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek – powędrowała do rąk Piotra Wojciechowskiego i Adama Bartosiewicza, założycieli i siły napędowej sukcesu WB Electronics. Jest to obecnie największy polski producent oferujący technologie łączności i dowodzenia oraz zaawansowane rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata. - Piotr Wojciechowski to inżynier, którego wynalazki zrewolucjonizowały sposób funkcjonowania wojska w Polsce. Brał udział w wielu projektach związanych z modernizacją armii, w tym w tworzeniu złożonych systemów łączności i dowodzenia. Adam Bartosiewicz jest współautorem wielu urządzeń i technologii pomiarowych, a także współautorem i współwłaścicielem patentów w Polsce, Europie i USA – tak sylwetki laureatów przedstawiła Kapituła Nagrody.

Nagroda PRB im. Andrzeja Czerneckiego w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – za działalność społeczną i filantropijną, której celem jest wyróżnienie osób i organizacji pełniących ważne funkcje społeczne – trafiła do Anny Gielewskiej i Wojciecha Cieśli – wiceprezeski i prezesa Fundacji Reporterów. - Nie tylko dostrzegają potrzebę silnego i niezależnego dziennikarstwa, ale i aktywnie budują jego przyszłość w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – wyjaśniła Kapituła Nagrody. - Działalność Fundacji obejmuje rozwój dziennikarski i szkolenia, dzielenie się umiejętnościami oraz zapewnianie dostępu do innowacyjnych metod i narzędzi, takich jak OSINT, SOCMINT, analiza danych czy odporność cyfrowa – dodała.

Nagroda specjalna

Kapituła Nagrody przyznała także Nagrodę Specjalną PRB im. Jana Wejcherta, którą otrzymała Ewa Puszczyńska – jedyna polska producentka filmowa z oscarowymi tytułami w portfolio („Ida”, „Strefa interesów”, „Prawdziwy ból”). - Jest laureatką wielu prestiżowych nagród, członkinią Europejskiej, Polskiej i Amerykańskiej Akademii Filmowych, a także założycielką firmy producenckiej Extreme Emotions, która szybko stała się jedną z najlepszych w Polsce i posiada wiodącą pozycję w koprodukcjach międzynarodowych – uzasadniła swój werdykt Kapituła Nagrody PRB.