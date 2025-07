Co było motywem? Niektórzy sugerują, że poszło o prestiżowy tytuł prokuratora prokuratury okręgowej

Brak zgody zainteresowanej na przedłużenie delegacji oznaczał powrót prok. Wrzosek do macierzystej jednostki (Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów) i faktyczne oddanie śledztwa w sprawie „dwóch wież”. – Każdy prokurator doskonale wie, jakie są standardy dotyczące delegacji. Jeśli zainteresowany odmawia zgody, to oczywistą konsekwencją jest to, że delegacja nie zostanie przedłużona – wskazują nasze źródła w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Inny nasz rozmówca dodaje: – Prokurator powinien umieć powiedzieć „tak” lub „nie”. Jak ktoś chce hamletyzować, to nie idzie pracować do prokuratury, tylko do teatru – komentuje.

Czym się kierowała prok. Wrzosek, nie wskazując wprost, że chce pozostać na delegacji? Z jej publicznych wpisów na X, to nie wynika. – Przekora, atencja, a może jakaś dziwna gra, próba wyrobienia sobie stanowiska do negocjacji. Tyle, że druga strona tej gry nie podjęła. Wiedząc, że pójście na jakiekolwiek ustępstwa, będzie wykorzystane przeciwko bez względu na okoliczności – dodaje jeszcze inny nasz rozmówca.

Niektórzy sugerują, że poszło o tytuł prokuratora prokuratury okręgowej, który wiąże się z prestiżem, ale ma także wymiar finansowy (teraz prok. Wrzosek ma tytuł prokuratora szczebla rejonowego). Pytany o to rzecznik, odsyła nas do komunikatu. Ten jednak o motywach milczy.

Prawdziwy powód może być inny: brak materiału na zarzuty dla Jarosława Kaczyńskiego, co w finale oznaczałoby konieczność umorzenia głośnego śledztwa. Brak zgody na dalszą delegację mógł być pretekstem. – Wariant, by prestiżowe śledztwo prok. Wrzosek zabrała ze sobą na najniższy szczebel prokuratury, chociażby ze względów wizerunkowych, nie wchodził w grę – wskazują nasi rozmówcy z prokuratury.