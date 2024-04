Po przegranych przez PiS wyborach muzeum Lecha Kaczyńskiego stało się priorytetem

Projekt muzeum znów zyskał wyższy priorytet, odkąd PiS jest w opozycji. Kaczyński ma być w związku z tym zły, że nadal takie miejsce nie powstało stąd odwołanie Goss, określanej mianem "szarej eminencji PiS".

Jeszcze do niedawna Goss pracowała także w Orlenie. Została powołana do rady nadzorczej spółki w ubiegłym roku przez ówczesnego ministra aktywów państwowych, Jacka Sasina. Jej kadencja miała trwać do 2025 roku, ale nowy szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, Borys Budka, odwołał ją ze stanowiska.



Pozycja Goss w partii miała do tej pory być bardzo silna. Pomimo że ma 81 lat, to politycznie jest wciąż aktywna i zakulisowo odgrywa decydującą rolę w strukturach PiSu w Łodzi. Jej protekcja lub wpadnięcie w niełaskę mogło do niedawna oznaczać zrobienie kariery w partii lub jej koniec.