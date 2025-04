W protokołach prok. Wrzosek używa dwóch różnych czcionek: Times New Roman 12 oraz Constancja 11

Protokół przesłuchania upubliczniony kilka dni po jej śmierci, zawiera zagadkę.

Liczy on 9 stron. W ok. połowie szóstej strony dostrzegalna jest zmiana czcionki na inną niż używana aż do tego miejsca. I bez biegłego, można to zauważyć.

Po zdaniu: „Na pytanie adwokata Jacka Dubois” następuje odpowiedź Barbary Skrzypek rozpoczynająca się słowami: „Jako udziałowiec spółki Srebrna sp. z oo posiadam dwa udziały..(...) - od tego fragmentu, do końca protokołu używana jest już inna, czcionka.

Pytany przez „Rz” rzecznik prokuratury od referentki sprawy uzyskał takie oto wytłumaczenie:

- Prokurator Ewa Wrzosek w używanych protokołach używa dwóch różnych czcionek: Times New Roman 12 oraz Constancja 11. Są to czcionki standardowo używane w dokumentach wykorzystywanych przez referenta. Zamienne użycie obu czcionek było spowodowane niesformatowaniem czcionki w całości tekstu przed wydrukiem protokołu i jego odczytaniem i podpisaniem – odpowiada nam prok. Skiba przytaczając wyjaśnienie prok. Wrzosek.