Wygląda więc na to, że w ogóle nie było przerwy podczas składania zeznań przez Barbarę Skrzypek, lecz już dopiero po ich zakończeniu, kiedy prok. Wrzosek drukowała protokół.

Zabezpieczyć nagrania z monitoringu i firmowego komputera prok. Wrzosek – stowarzyszenie pisze do Bodnara

Wobec śmierci świadka i wiązania zgonu Barbary Skrzypek przez środowisko PiS ze stresującym przesłuchaniem, to ważna informacja. Zwłaszcza że – jak pisała „Rz” – przesłuchania nie nagrywano, a pełnomocnika nie wpuszczono, choć prok. Wrzosek zapisała w protokole, że świadek „ma duże problemy z czytaniem (nosi okulary), jest zdenerwowana, gdyż pierwszy raz występuje w charakterze świadka, tj. w tej sprawie, jest zdenerwowana, na co wpływa również fakt obecności dwóch pełnomocników pokrzywdzonego”.

Jak pisaliśmy, świadek mogła czuć presję – po przeciwnej stronie miała trzy osoby, w tym prokurator znaną z niechęci do PiS.

Czytaj więcej Polityka Wątpliwości wokół sprawy Barbary Skrzypek Barbara Skrzypek zeznawała bez pełnomocnika, nie nagrywano jej przesłuchania, a protokół z czterogodzinnych zeznań ma tylko dziewięć stron – czy prokuratura dochowała standardów?

Nieco światła mógłby rzucić na przesłuchanie monitoring. Kamer nie było w pokoju, ale były na zewnątrz i na korytarzach budynku prokuratury. Czy monitoring oraz firmowy komputer prok. Wrzosek zabezpieczono? – Referent śledztwa podejmuje wszelkie czynności dla wyjaśnienia sprawy śmierci świadka. Jednak dla dobra postępowania nie może udzielić informacji co do podejmowanych szczegółowych czynności – mówi nam prok. Norbert Woliński, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

O wydanie polecenia zabezpieczenia dowodów związanych z przesłuchaniem Barbary Skrzypek zwróciło się do ministra Adama Bodnara Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad Vocem”. Chodzi o nagrania z monitoringu z wnętrza i zewnętrznych części budynku prokuratury, „z których wynikałoby m.in. to, kiedy świadek stawiła się na przesłuchanie, kiedy stawili się pełnomocnicy strony i pełnomocnik świadka, kiedy opuścili pokój przesłuchania, kiedy miała miejsce przerwa i w jakiej kondycji psychofizycznej przed przesłuchaniem, w jego trakcie oraz po przesłuchaniu była świadek” – wskazuje stowarzyszenie. To samo ma dotyczyć komputera prok. Wrzosek.