Dwie wieże i spółka Srebrna. Startuje śledztwo

„Prokuratura Okręgowa w Warszawie dniu 10 lutego 2025 r. wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia Geralda Birgfellnera w okresie od maja 2017 r. do lipca 2018 r., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w postaci pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 1 300 000 euro przez osobę działającą w imieniu Srebrna sp. zoo poprzez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd co do posiadania uprawnień do podejmowania decyzji w imieniu w/w spółki oraz zamiaru wywiązania się z zapłaty wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w imieniu Srebrna sp. zoo polegającego na podjęciu działań związanych z przygotowaniem inwestycji w postaci budynku wysokościowego na nieruchomości usytuowanej w Warszawie przy ul. Srebrnej 16, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.” - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba.

Drugie podejście do sprawy dwóch wież na Srebrnej

W latach 2018-2019 do prokuratury wpłynęły zawiadomienia od spowinowaconego z Kaczyńskim austriackiego architekta Geralda Birgfellnera. W pierwszym wniosku twierdził on, że poniósł koszty związane z przygotowaniem projektów budowy dwóch wieżowców na warszawskiej Woli przy ul. Srebrnej, gdzie mieści się biurowiec powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością spółki Srebrna. Szef PiS rozmyślił się i porzucił pomysł budowy wieżowców i nie chciał zapłacić architektowi. Birgfellner, chciał odzyskać pieniądze za pracę. Prokuratura wówczas odmówiła wszczęcia śledztwa.

Według prok. Skiby, decyzję o podjęciu na nowo sprawy zakończonej odmową wszczęcia śledztwa podjęto 7 lutego 2025 r. O wszczęciu śledztwa poinformowano pokrzywdzonego Geralda Birgfellnera i jego pełnomocników.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński: wszystko było w zgodzie z kodeksem handlowym

Decyzję prokuratury skomentował już prezes PiS: