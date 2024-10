Waleczność i zapalczywość Ewy Wrzosek w walce z PiS, wtedy pożądana i cicho wspierana, zaczęła ciążyć środowisku po zmianie władzy

Co prawda za atakowaną wtedy Wrzosek ujął się nawet premier, ale dystans własnego środowiska wobec niej narastał. Ikona w walce o praworządność zaczęła ciążyć im coraz bardziej, skłaniając ją do podjęcia takiej, a nie innej decyzji. Dziś odchodzi, co dla sporej grupy jej sympatyków jest przyjmowane z niezrozumieniem i żalem. W środku prokuratury zaskoczenia nie ma. Była to decyzja wyczekiwana i oczekiwana. Jedno jest pewne: Wrzosek nie odchodzi w próżnię, na pewno jeszcze o niej usłyszymy. A dla przyszłych adeptów prokuratury może to być jednak symptomatyczny przykład, jak może się skończyć zatarcie granic między urzędem a polityką.