Rozpoznana właśnie sprawa została zainicjowana przez jedną z wyborczyń, która zarzuciła w proteście nieprawidłowości podczas przebiegu procesu wyborczego w kilkunastu komisjach. Miały one dotyczyć także potencjalnych naruszeń w ustalaniu wyniku głosowania. W konsekwencji Sąd Najwyższy dopuścił w tej sprawie ponowne oględziny kart i przeliczenie głosów w trzynastu obwodowych komisjach wyborczych.

Do ponownego przeliczenia głosów doszło, dokonały tego sądy rejonowe. Weryfikacja ta potwierdziła zgłaszane naruszenia. Przy czym w większości komisji potwierdzone przez sądy nieprawidłowości lub omyłki zostały dostrzeżone bezpośrednio po wyborach przez członków obwodowych komisji wyborczych i zgłoszone Państwowej Komisji Wyborczej. O jakich nieprawidłowościach mowa. Chociażby w protokole z oględzin kart z obwodowej komisji wyborczej nr 95 w Krakowie wskazano, że głosy zostały policzone dobrze, ale błędnie wpisano je do protokołu. Przypisano Nawrockiemu 1132 głosy, a Trzaskowskiemu — 540 głosów, choć w rzeczywistości Trzaskowski uzyskał ich 1132, a Nawrocki — 540. Z kolei w komisji w Oleśnie pomylono się o jeden głos, który zamiast Trzaskowskiemu, zapisano Nawrockiemu. Do błędnego przypisania dobrze policzonych głosów doszło jeszcze w kilku innych komisjach objętych protestem.

Sąd Najwyższy zasypany protestami. Adam Bodnar chce ponownego przeliczenia głosów

Sprawę rozstrzygnął skład trzech sędziów: Aleksander Stępkowski, Adam Redzik i Paweł Wojciechowski. W posiedzeniu uczestniczyli też szef PKW Sylwester Marciniak oraz przedstawicielka prokuratora generalnego prok. Renata Macierzyńska – Jankowska.

To pierwszy z trzech protestów, które w piątek SN ma rozpatrzyć na posiedzeniach jawnych. A jest to wyjątek, bowiem co do zasady są protesty wyborcze są rozpatrywane w postępowaniu nieprocesowym na posiedzeniach niejawnych i właśnie w ten sposób rozpoznawane zostały dotychczas wszystkie pisma ze skargami złożone po tegorocznych wyborach.