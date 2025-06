Obietnica, której realizację przyjdzie sprawdzać.

Miecz Damoklesa nad szpiegiem

Konsulat japoński

Honolulu 18 grudnia 1941 r.

Po ponadtygodniowym przetrzymywaniu w zamkniętym konsulacie Takeo Yoshikawa nabrał pewności, że nie odkryto jego fałszywej tożsamości.

Jak dotąd sprawdza się prosta taktyka, której przestrzega podczas przesłuchań: trzymać się scenariusza. Utrzymuje, że jest gryzipiór­kiem zajmującym się zrzeczeniami obywatelstwa. Jednak pora przy­jazdu na Hawaje i bliskie relacje z Kitą z pewnością plasują go wśród osób wartych zainteresowania. I to przy założeniu, że nikt nie wie o jego podróżach po wyspie.

Największym zmartwieniem Yoshikawy są potencjalne przesłu­chania jego wspólników – Mikamiego i Kotoshiroda – oraz pozos­tałych najmowanych na zewnątrz pracowników pomocniczych konsulatu. Dotychczasowe dochodzenie nie ujawniło odbywanych wspólnie podróży, ale szpieg czuje wiszący nad nim miecz Damoklesa.

Konsul generalny Nagao Kita nadal przebywa wśród 250 urzęd­ników i ich rodzin, co Yoshikawa uznaje za dobry znak. To Kita sygnował informacje wywiadowcze słane do Tokio, w jego biurze znajdowały się obciążające dokumenty. Wraz ze zniknięciem Kity Yoshikawa będzie musiał się sam zatroszczyć o swoje bezpieczeństwo. Jest przekonany, że konsul generalny go sprzeda.

Obawy nasila relokacja Kity i grupy najbliższych jego współpra­cowników – łącznie szesnaście osób dorosłych i pięcioro dzieci – do odrębnego miejsca internowania. Wśród przenoszonych są Otojiro Okuda, Kokichi Seki i „Tadashi Morimura”. Yoshikawę ogarnia strach. Władze amerykańskie oddzieliły dyplomatów uwi­kłanych w atak na Pearl Harbor od reszty pracowników konsularnych.

Więźniów potajemnie umieszcza się na pokładzie okrętu Straży Przybrzeżnej. Portem docelowym jest San Diego, a przyszłość za­trzymanych – niepewna.

Jeden szpieg nakryty

Federal Building

Honolulu 1 stycznia 1942 r.

Kimie Doue w 1937 roku ukończyła liceum McKinleya. Kiedy młoda kobieta pochodzenia japońskiego usłyszała o pracy dla re­cepcjonistki w konsulacie Japonii uznała, że to posada bardziej interesująca od innych urzędniczych ofert w mieście. Teraz, podejrzana o zdradę, siedzi przed trzema agentami kontrwywiadu.

Nie jest wystraszona, czym zyskuje uznanie obecnych mężczyzn: agenta FBI Freda Tillmana, agenta kontrwywiadu marynarki po­rucznika George’a Kimballa i funkcjonariusza wojskowych służb wywiadowczych kapitana Franka Blake’a. Tak ją opiszą w swoim raporcie: „Wydała się nieco inteligentniejsza od japońskich dziew­czyn wywodzących się z jej środowiska, robiła wrażenie całkowicie szczerej i gotowej do współpracy”.

FBI zajęte jest likwidacją białych plam w działalności konsulatu. Wprawdzie dyplomatów wywieziono z Hawajów, ale pozostał liczny personel pomocniczy, który trzeba przesłuchać. Dziś zaczyna się przepytywanie sekretarzy konsularnych i innych osób, które pla­cówka wynajęła.

Doue pracowała jako recepcjonistka, na stanowisku idealnym do obserwowania przybyłych i szpiegowania personelu. Każde biuro ma pewien charakterystyczny zestaw interesantów, z którymi na co dzień pracuje recepcja; jej pracownik potrafi wychwycić to, co od­biega od codzienności.

Agenci pytają, kogo lub co Doue podpowiada intuicja. Wymienia imię i nazwisko: Tadashi Morimura. To pracownik konsulatu, któ­rego wywiad wojskowy oddzielił od pozostałych, wydał się bowiem podejrzany. Z powodu pory przybycia na Oahu i zwyczaju wędro­wania po wzniesieniach z aparatem fotograficznym.

– Co go wyróżniało?

– Przychodził do pracy około 11, dwie godziny po rozpoczęciu przyjmowania interesantów, i niemal nigdy popołudniami nie wi­dywałam go przy biurku – odparła Doue. – Pamiętam, że jesienią zdarzył się tydzień, w którym wcale nie zjawiał się w pracy.

– Gdzie się podziewał? Jakiś pomysł na to, jak się poruszał? Miał samochód?

– Taksówkami – odpowiedziała bez namysłu. – Zwykle zama­wialiśmy u właściciela Royal Taxi Stand; kilka razy skorzystał z jego usług. Ale zauważyłam, że wyjeżdżał też z sekretarzami konsular­nymi; dziwne, bo dyplomaci zwykle traktowali ich z góry.

– Czy rozpoznała pani kogoś z jego towarzyszy? – docieka Tillman.

– Richard Kotoshirodo miał auto. Kiedy wyjeżdżali razem, to zwykle na cały dzień.

– Rozpoznała pani markę, model?

– Ford sedan. Musiał to być model ’37.

– Dziękuję za spostrzegawczość, panno Doue. To niezwykle po­mocne informacje, doceniamy to. Czy coś jeszcze?

– Wiem, że okazyjnie spotykał się z Johnem Mikamim. Towarzyszyły im dziewczyny.

W uważnym i skłonnym do współpracy świadku przesłuchujący bez pudła rozpoznają żyłę złota.

– Czy coś jeszcze uderzyło panią w związku z Morimurą? Osobliwego bądź nie na miejscu? – pyta Tillman z nadzieją.

– Mapa, rozłożona na stole duża mapa wyspy z uwagami nanie­sionymi ołówkiem.

– Robił notatki na mapie Oahu? – dopytuje Kimball.

– Tak, po japońsku, proszę pana – pewnie potwierdza. – Widziałam, gdy dostarczałam mu pocztę na biurko. To był mój jedyny bli­ski z nim kontakt.

Recepcjonistka wymieniła nazwisko japońskiego urzędnika i dwa nazwiska obywateli amerykańskich. Razem mogli tworzyć siatkę szpiegowską przygotowującą atak na Pearl Harbor. Agenci mieli na­dzieję, że Kimie potrafi więcej opowiedzieć na przykład o osobach odwiedzających konsulat. Tillmana interesuje, czy może ktoś zwrócił jej uwagę jakimś nierutynowym zachowaniem.

Doue przychodzi do głowy tylko jeden człowiek, osobliwy haole, mężczyzna, który zjawił się w listopadzie. Nigdy nie usłyszała na­zwiska, ale bardzo dobrze zapamiętała „żydowski wygląd”. Musiał potajemnie wślizgnąć się do biura konsula generalnego, bo zobaczyła go dopiero, gdy wychodził. Naciskana dodała, że ostatnia wizyta tego osobnika wypadła pod koniec miesiąca.

– Sądzę, że mógłby być szpiegiem – dodała ku uciesze przesłu­chujących.

Agent FBI bierze to za dobrą monetę i podejmuje ryzyko. Wie, że w sąsiednim pomieszczeniu J. Sterling Adams i George Allen przesłuchują Niemca, Ottona Kuehna, internowanego w ośrodku Służby Imigracyjnej USA w Honolulu. Grillują go już drugi dzień z rzędu. Jak dotąd nie przyznaje się ani do szpiegowania dla Japończyków, ani dla kogokolwiek.Tillman przeprasza i idzie naradzić się z szefem. Nadzorujący śledztwa Shivers węszy krew, zatem udaje się z podwładnym do po­koju przesłuchań. Podany przez Doue skromny rysopis dziwnego mężczyzny pasuje do Kuehna. Jeśli kobieta go rozpozna, być może ten przestanie iść w zaparte. – Chcę wiedzieć, czy może mi pani oddać przysługę – zwraca się Shivers do byłej recepcjonistki. – Czy zechce się pani przyjrzeć pew­nemu człowiekowi i powiedzieć, czy kiedykolwiek go widziała? Jest za tymi drzwiami, w towarzystwie agentów. Jest zdenerwowana, ale wyraża zgodę. Zabierają ją do pomiesz­czenia stenografów i sadzają za biurkiem. Do pokoju wchodzą agen­ci i rozmową odwracają uwagę Kuehna. Doue reaguje natychmiast, chwyta leżący obok arkusz kalki i przesłania nim twarz, żeby nie zostać rozpoznana.

– To on – potwierdza po wyjściu mężczyzn – ten wyglądający jak żyd.

Identyfikacja Ottona Kuehna – przyznać trzeba, że mało po­chlebna, biorąc od uwagę jego nazistowskie korzenie – jako osoby, bywającej w konsulacie pozwoliła agentom FBI przycisnąć go do muru i wydobyć przyznanie się do winy. Owszem, jest autorem sygnalizacji, którą odnaleziono w biurze Kity, skąd trafiła do japoń­skiego rządu. Ale zaprzecza wysyłaniu jakichkolwiek sygnałów podczas ataków 7 grudnia. Były dlań niespodzianką, jak dla wszystkich innych.

Jeden szpieg nakryty. Pora na maglowanie Richarda Kotoshiroda i rzucenie nieco światła na rolę Morimury.