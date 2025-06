Michał Kwieciński: Trzy lata z Chopinem

Muszę przy tym powiedzieć, że imponujące jest podejście zachodnich aktorów do epizodycznych ról. Niemiecki aktor, który gra lekarza, Gabriel Raab, miał nauczyć się kilku kwestii po francusku. Okazało się jednak ostatecznie, że nauczył się za dobrze, pozbywając się niemieckiego akcentu. Nie o to mi chodziło. Gdy wytłumaczyłem mu, na czym polega problem, zatrudnił na własny koszt lektora, który miał za zadanie „zepsuć” mu ten idealny francuski. Takich przykładów było mnóstwo. Aktorzy zachodni podchodzą do zadań z niezwykłą starannością, zupełnie jakby chodziło o pierwszoplanowe role, a nie krótkie epizody. Wnikają w zamysł reżysera, czasem sami próbują dociec, co sprawi, że dana kwestia będzie bardziej przekonująca. Dzięki temu film nabrał intensywności psychologicznej.

Widzowie mogą spodziewać się filmu biograficznego?

Nie. Nie jest to film biograficzny, nie jest to film obyczajowy, nie jest to film muzyczny. Bardziej dramat psychologiczny. Próbuję nakreślić moją wizję natury Chopina, jego psychiki. To on jest główną postacią w tym filmie, jedynym bohaterem obecnym w każdej scenie. Tam są jeszcze tylko trzy znaczące role – George Sand, Ferenca Liszta i chłopca Carla Filtscha, młodego geniusza, któremu Chopin dawał lekcje gry na fortepianie. Pozostałe postaci pojawiają się epizodycznie, są tylko pretekstem, by opowiadać o Fryderyku.

Jaki był pana pomysł na fabułę?

Zainspirowałem się duńskim filmem „Najgorszy człowiek na świecie”. Tam zastosowano specyficzną narrację – życie bohaterki podzielono na epizody, które teoretycznie ze sobą się nie łączyły, ale zestawione tworzyły jej psychologiczny portret. Poszedłem tym tropem. Kolejne etapy życia, kariery i choroby Chopina, gruźlicy, zastąpiły typowy splot dramaturgiczny. Oparłem tok narracyjny na diagnozie medycznej. Lekarz Chopina oznajmia, że na jego dolegliwości nie ma skutecznego lekarstwa poza słońcem, nie wiadomo, kiedy nadejdzie śmierć, ale zwiastować ją mogą pojawiające się objawy. Spełniają się kolejne przepowiednie lekarza – choroba posuwa się do przodu, nasila się kaszel, puchną nogi. Bywają też często dni bezbolesne i beztroskie. Powstało w ten sposób kilkanaście rozdziałów, z których każdy przybliża naszego bohatera do końca życia. Ale to nie jest film o umieraniu. Raczej o woli życia. I właśnie to wyobrażenie wyraziłem w filmie.

Na jakich źródłach bazował pan, przygotowując film?

Przeczytałem chyba wszystko, co napisano na temat Chopina. Wiąże się z tym ciekawa historia. Otóż z przedwojennego domu mojej rodziny po pożodze wojennej zachowała się jedna, jedyna książka. To był ostatni tom z czterotomowej monografii napisanej przez Ferdynanda Hoesicka „Chopin. Życie i droga twórcza”.

To był znak!

Nie od razu go odczytałem (śmiech). Była to opasła księga oprawiona w skórę, wyjątkowo piękne przedwojenne wydanie. Nie miałem jednak ochoty po nią sięgać. Po wielu, wielu latach okazało się, że to najlepsza biografia Chopina, jaką napisano – bardzo wnikliwa analiza naukowa życiorysu artysty. Hoesick niczego nie komentował, tylko relacjonował, co działo się dzień po dniu w życiu Chopina, czerpiąc informacje z listów Balzaka, Delacroix, Sand i oczywiście samego Fryderyka. Ta lektura była niesamowitą przygodą intelektualną. Na podstawie tej publikacji zacząłem sobie wyobrażać, jakim człowiekiem był Chopin. Czytałem oczywiście później mnóstwo innych książek, ale ta stanowiła punkt wyjściowy i była najlepsza.