Jeszcze dekadę temu w Hollywood mówiło się, że sequele należy realizować szybko, by widzowie wciąż mieli w pamięci poprzednie odsłony. Tymczasem dziś na ekrany coraz częściej trafiają kontynuacje naprawdę starych hitów. Dopiero co kina podbiło nowe „Oszukać przeznaczenie”, próba ożywienia serii zakończonej 14 lat temu, a już zadebiutował w nich horror „28 lat później”. To trzecia część sagi sprzed dwóch dekad, a zarazem początek nowej trylogii.

Choć film stanowi oddzielną opowieść, warto wiedzieć, jak w ogóle doszło do katastrofy, w wyniku której Wielka Brytania została objęta stałą kwarantanną. Oto grupka obrońców praw zwierząt włamała się do tajnego laboratorium w Cambridge i uwolniła szympansa zarażonego wirusem wywołującym agresję. W „28 dni później” (to tytuł pierwszego filmu serii, nakręconego w 2002 r.) Londyn był już opustoszałym miastem, po którym grasowali zarażeni. Przypominali oni zombie i żerowali na zdrowych ludziach. Ugryzieni momentalnie zamieniali się w ich pobratymców.

Po pięciu latach do kin trafiło „28 tygodni później”. Tu NATO założyło, że chorzy wyginęli z głodu, i w związku z tym podjęło próbę ponownego zaludnienia opustoszałej Wielkiej Brytanii. Okazało się to błędem. Wirus przetrwał i znów zaczynał się szerzyć. W końcowej scenie dotarł na kontynent i wydawało się, że przejmie Paryż, a zaraz po nim cały świat.

„28 lat później” kręcone tam, gdzie Roman Polański nagrywał „Matnię”

„28 lat później” nie potwierdza tej tezy. Kontynentalna Europa jakimś cudem się obroniła. Wielka Brytania została natomiast otoczona kordonem wojskowo-sanitarnym. Większość jej mieszkańców jest zarażona i tylko nieliczne osady zamieszkane przez zdrowych toczą heroiczny bój o przetrwanie. Jedna z nich znajduje się na wysepce Lindisfarne (znanej z „Matni” Romana Polańskiego), połączonej z lądem okresowo zalewaną groblą. Jej mieszkańcy nie mają dostępu do jakichkolwiek osiągnięć cywilizacji i żyją z tego, co śmiałkom udaje się zdobyć podczas ryzykownych wypraw na stały ląd.