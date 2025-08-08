Ponad 200 lat temu wybitny polski przyrodnik Jan Krzysztof Kluk otwarcie przyznawał, że w przyrodzie jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia. Dzisiaj jego dzieło kontynuuje Dariusz Dziektarz, leśnik i popularyzator przyrody, który przekonuje, że natura jest naprawdę skomplikowana i mimo rozwoju nauki cały czas kryje wiele niespodzianek i zagadek. Dziektarz zadebiutował rok temu książką „Rozejrzy się! Fascynujący świat polskiej przyrody”, w której zaprosił do budowania relacji naturą w najbliższym otoczeniu, np. w parku czy na zwykłej łące. Barwnie opowiadał o zaletach polskiej przyrody, która z jego perspektywy niczym nie ustępuje egzotycznym i dalekim regionom. W najnowszej książce „Chodźmy w las! Co kryje się między drzewami” skupia się na tytułowym lesie, bo to właśnie w nim chroni się dzika przyroda i jednocześnie, niczym w soczewce pokazuje, jakie piętno odciskamy na przyrodzie.