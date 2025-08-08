Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Chodźmy w las! Co się kryje między drzewami”: Królestwa mrówek i samolubna jemioła

Mimo że coraz więcej wiemy o lesie, ten wciąż nie przestaje nas zaskakiwać.

Publikacja: 08.08.2025 16:50

„Chodźmy w las! Co się kryje między drzewami”: Królestwa mrówek i samolubna jemioła

Foto: mat.pras.

Natalia Miller

Ponad 200 lat temu wybitny polski przyrodnik Jan Krzysztof Kluk otwarcie przyznawał, że w przyrodzie jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia. Dzisiaj jego dzieło kontynuuje Dariusz Dziektarz, leśnik i popularyzator przyrody, który przekonuje, że natura jest naprawdę skomplikowana i mimo rozwoju nauki cały czas kryje wiele niespodzianek i zagadek. Dziektarz zadebiutował rok temu książką „Rozejrzy się! Fascynujący świat polskiej przyrody”, w której zaprosił do budowania relacji naturą w najbliższym otoczeniu, np. w parku czy na zwykłej łące. Barwnie opowiadał o zaletach polskiej przyrody, która z jego perspektywy niczym nie ustępuje egzotycznym i dalekim regionom. W najnowszej książce „Chodźmy w las! Co kryje się między drzewami” skupia się na tytułowym lesie, bo to właśnie w nim chroni się dzika przyroda i jednocześnie, niczym w soczewce pokazuje, jakie piętno odciskamy na przyrodzie.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Shadow Labyrinth”: Przez tunele i pułapki do bossa
Plus Minus
„Shadow Labyrinth”: Przez tunele i pułapki do bossa
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
„Mark Rothko. Od środka”: Rothko w strzępach
Plus Minus
„Mark Rothko. Od środka”: Rothko w strzępach
„Znajomi i sąsiedzi”: Złodziej na osiedlu
Plus Minus
„Znajomi i sąsiedzi”: Złodziej na osiedlu
Gość „Plusa Minusa” poleca. Jacek Borcuch: Kobiety o silnych temperamentach
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Jacek Borcuch: Kobiety o silnych temperamentach
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Carlo Ginzburg
Plus Minus
Ser, robaki i algorytmy
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie