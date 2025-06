Nic nie wskazuje na to, że społeczeństwa preindustrialne nosiły w sobie zalążki pokojowego i dogłębnego zrównywania. Jak jednak sprawdzić, czy brutalne zaburzenia, które wstrząsały ugruntowanymi hierarchiami władzy, wpływów i majątków, stanowiły losowe i powodowane czynnikami zewnętrznymi zjawiska, czy były w znacznym stopniu odpowiedzią na napięcia narastające wskutek wysokiej nierówności? Te same decyzje podejmowane przez elity i dysproporcje władzy, które uczyniły większość wczesnych społeczeństw tak nierównymi, mogły na dłuższą metę przyczynić się do osłabienia tkanki państwa.

Widać to szczególnie na przykładzie rozległych imperiów, które musiały nie tylko mierzyć się z zewnętrznymi zagrożeniami, ale również powstrzymywać zakusy własnych elit pragnących uszczknąć dla siebie część nadwyżek, pozbawiając tym samym władców środków do trzymania w garści swych różnych posiadłości. W drugim rozdziale wskazałem, że tendencje takie były już widoczne w dziejach Chin i starożytnego Rzymu. Nie wystarczy jednak zapewnić wewnętrznego ładu, w którego łonie, jak podkreśla Branko Milanovic: „narastające nierówności zrodzą siły, często niszczycielskie w swej naturze, które ostatecznie doprowadzą do ich złagodzenia, lecz równocześnie poczynią o wiele większe szkody, pochłaniając miliony istnień ludzkich i ogromne bogactwa. Bardzo wysoka nierówność ostatecznie staje się nie do opanowania, lecz sama z siebie nie zniknie: rozbudzi raczej procesy, takie jak wojny, niepokoje społeczne i rewolucje, które ją obniżą”.

Foto: mat.pras.

Niefrasobliwe wtrącenie słowa „ostatecznie” ukazuje poważną słabość takiego podejścia: jeśli wysoka nierówność to immanentna cecha cywilizacji ludzi, to nietrudno byłoby doszukać się związków między tym stanem a niemal każdym brutalnym wstrząsem, do jakiego doszło – trudno byłoby też wyjaśnić, dlaczego równie prawdopodobne zdarzenia nigdy nie wydarzyły się w historii.

Najambitniejszą próbę stworzenia teorii upadku państwa jako procesu odśrodkowego i jego wpływu na równość przedstawił Peter Turchin, biolog specjalizujący się w ekologii populacyjnej, który wszedł w buty historyka. Jego teoria cykli sekularnych zarysowuje sekwencję typowych zdarzeń rozbijających i odbudowujących struktury społeczne w skali makro w mniej więcej możliwych do przewidzenia okresach. Wzrost liczby ludności wywiera presję na pojemność środowiska i zmniejsza wartość pracy w odniesieniu do ziemi, czego skutkiem jest bogacenie się elit i pogłębianie nierówności, a to z kolei prowadzi do zaostrzenia się rywalizacji na szczycie piramidy społecznej i ostatecznie – załamania się państwa. Powstały kryzys wywiera wpływ na dynamikę populacji przez obniżenie wywieranej na nią presji, skonfrontowanie dawnych elit z większymi zagrożeniami i stworzenie warunków dla narodzin nowej wojowniczej elity, która odbuduje instytucje państwowe.