Pociągi szczęścia

Wdrugiej połowie XIX wieku w przytułku odnotowano zaś kilkanaście plag dżumy i cholery. Dziennie umierało w nim kilkanaścioro dzieci, a niemowlaki zaczęły oddawać na przechowanie nawet rodziny lepiej sytuowane. Niewielu decydowało się także na adopcję. Dziesiątki dzieci upychano w salach mogących pomieścić nie więcej niż parę łóżek. „Pielęgniarki są tutaj prawdziwymi furiami” – napisał

Antonio Ranieri (autor wydanej w 1839 roku książki „Ginevra o l’orfana della Nunziata”, czyli „Ginevra, sierota z przytułku Casa dell’Anunziata”) był jednym z niewielu pisarzy i dziennikarzy, którzy odwiedzili neapolitański sierociniec. Ten znany wówczas autor, przyjaciel Giacoma Leopardiego, a także polityk i orędownik zjednoczenia Włoch, uważał, że Casa dell’Anunziata powinna zostać natychmiast zamknięta. Na własne oczy bowiem zobaczył, że władze szpitala dopuszczają się wielkiego oszustwa. Na oficjalnych fotografiach i rycinach budynek wręcz lśnił, a pomieszczenia nie wyglądały na przepełnione. W rzeczywistości przytułek był śmierdzący, brudny i zawszony. Lekarze wpadali tutaj tylko na chwilę, kiedy ktoś umierał. W korytarzach bez przerwy rozbrzmiewały krzyki bitych albo cierpiących dzieci.

Zwyczajni mieszkańcy Neapolu nie mieli o tym zielonego pojęcia. Książka Ranieriego wywołała wielką dyskusję w gazetach i zdenerwowała władzę. Na tyle, że urządzono mu proces, który pisarz przegrał, a w konsekwencji powędrował do więzienia na czterdzieści pięć dni. Rządzących od dawna drażnił antyklerykalizm autora i jego niekonwencjonalny sposób życia. Nie miał żony, po Europie podróżował z kochanką, chodziły słuchy, że z Leopardim wiązały go więzy nie tylko przyjacielskie, lecz także homoseksualne. O Neapolu pisał bardzo niepochlebnie, że jest to miasto złodziei, oszustów i „pieprzonych baronów”. Nie szanuje się w nim nikogo i niczego.

Wyraźnie jednak zaakcentował, że na szczególne względy mogą tutaj liczyć starcy i dzieci. Nawet najwięksi biedacy w swoich nędznych klitkach znajdowali miejsce dla rodziców. Dzieci oddawano do przytułku, ale nie zabijano. Nawet po zamknięciu Casa dell’Anunziata (w 1875 roku) zostawiano je na schodach kościoła.

Niemniej kiedy w roku 1943 w mieście pojawili się Amerykanie, zaczęto dziećmi handlować. Biedni neapolitańczycy sprzedawali swoje córki i synów do burdeli. Malaparte pisał w „Skórze”: „Wy nie wiecie, jakie to potwory, te włoskie dzieci. Nie tylko włoskie zresztą: dotyczy to całej Europy. To ci chłopcy każą swoim matkom handlować nimi na targu. A wiecie dlaczego? Dla zarobku, żeby utrzymywać kochanki, żyć w luksusie. W całej Europie nie ma już chyba jednego dziecka, które nie miałoby kochanek, koni, samochodów, zamków i kont bankowych. Każde z nich to istny Rothschild. Nawet nie macie pojęcia, do jakiego stopnia moralnie zepsute są dzieci, nasze dzieci, w całej Europie. Lecz tak już jest. Gdyby matki nie sprzedawały swoich dzieci, czy wiecie, co by się działo? Wówczas dzieci sprzedawałyby dla zarobku swoje matki”.