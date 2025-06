Inny warunek to zatrudnianie co najmniej 75 proc. pracowników na podstawie umowy o pracę albo powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Kolejny wymóg to objęcie projektem co najmniej 50 proc. pracowników, a także utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 90 proc. stanu początkowego określonego we wniosku. Pracodawcy nie mogą też wyrównywać sobie skrócenia czasu pracy działaniami, które pogorszą warunki pracy i płacy pracowników objętych projektem.

Nie tylko dłuższy weekend

Uczestnicy projektu, w którym MRPiPS chce przetestować różne modele skróconego czasu pracy, mają natomiast możliwość wyboru modelu najlepiej dopasowanego do ich specyfiki.

Mogą więc zdecydować się np. na zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu (w tym preferowany przez wielu pracowników wolny piątek), skrócenie czasu pracy w poszczególne dni, zmniejszenie liczby godzin pracy poprzez dodatkowe dni wolne w miesiącu lub udzielanie dodatkowych dni urlopu. Jak zaznacza MRPiPS, dopuszczalne są również inne modele dopasowane do specyfiki danego pracodawcy.

Uczestnicy pilotażu mogą liczyć na szereg korzyści, w tym na wzmocnienie wizerunku pożądanego pracodawcy. Skrócenie czasu pracy (w tym dodatkowe dni urlopu) to dzisiaj jeden z najbardziej atrakcyjnych benefitów. Według niedawnego badania firmy rekrutacyjnej Hays Poland 90 proc. profesjonalistów chciałoby pracować w modelu czterodniowego tygodnia pracy, o ile nie zmniejszyłoby to ich zarobków.