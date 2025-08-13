Rzeczpospolita
Okrągły stół wymiaru sprawiedliwości. Prezes Sądu Najwyższego apeluje

Kompromisowe rozwiązanie problemu tzw. neosędziów i zażegnanie kryzysu w wymiarze sprawiedliwości ponad politycznymi podziałami - z takimi postulatami wystąpiła Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska w piśmie skierowanym m.in. do Donalda Tuska i Karola Nawrockiego.

Publikacja: 13.08.2025 14:19

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski (2L), przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woic

Warszawa, 06.08.2025. Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski (2L), przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka (3L) i pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska (3P) na sali posiedzień Sejmu

Foto: Radek Pietruszka/PAP

Jan Skoumal

Podjęcie dialogu, kompromisowe uregulowanie wszystkich spornych kwestii i zwołanie „okrągłego stołu”, do którego zasiądą przedstawiciele władz i sądownictwa – to postulaty Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Trafiły one na biurka prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska, marszałków Szymona Hołowni i Małgorzaty Kidawa-Błońskiej oraz przewodniczących wszystkich klubów i kół poselskich. O co więc dokładnie apeluje Manowska?

prof. Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Manowska: zawiadomiłam prokuraturę, nie można dopisywać niczego do uchwały

„Okrągły stół”, czyli rozwiązanie kwestii KRS, Trybunału Konstytucyjnego i tzw. neosędziów

Jest to, jak czytamy, „apel do wszystkich środowisk politycznych o podjęcie dialogu w celu rozwiązania kryzysu w wymiarze sprawiedliwości”. Poparła także inicjatywę prezydenta: projekt powołania przy prezydenckiej kancelarii Rady ds. Naprawy Ustroju Państwa, która z założenia ma być miejscem eksperckiej debaty ponad politycznymi podziałami. 

Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Sądy i trybunały
Karol Nawrocki chce nowej konstytucji. „Sędziowie nie są bogami"

Pierwsza Prezes SN wskazuje na konieczność kompromisowego podejścia do wszystkich spornych kwestii, mających związek z funkcjonowaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości: chodzi o kształt ustrojowy Krajowej Rady Sądownictwa, sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz wątpliwości dotyczące powołań sędziowskich – w przypadku tych ostatnich Manowska ma na myśli zarówno powołania dokonane jeszcze na wniosek PRL-owskiej Rady Państwa, jak i te dokonane na wniosek KRS po 2017 roku (czyli problem tzw. neosędziów i funkcjonującej obecnie, jak określa ją część środowiska prawniczego, neo-KRS).

Jak pisze Manowska, część spornych kwestii, bardzo istotnych z punktu widzenia przedłużającego się kryzysu wokół wymiaru sprawiedliwości, może zostać łatwo zażegnana, co zależy od wspólnej dobrej woli sił politycznych, do których apeluje.

„Kwestie te to przede wszystkim obsada wolnych stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym i zbliżające się wybory do Krajowej Rady Sądownictwa” - czytamy w komunikacie SN.

Waldemar Żurek, Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Małgorzata Manowska: Waldemar Żurek znalazł się na właściwym miejscu

Małgorzata Manowska: władza sądownicza sama sobie nie poradzi, a „neosędziowie” są sędziami

Zdaniem Manowskiej, dotychczasowe działania „pogłębiają jedynie chaos prawny, potęgowany brakiem otwartości na dialog ze strony części środowisk politycznych, w tym Ministra Sprawiedliwości”. Jak zaznacza, władza sądownicza nie ma możliwości samodzielnego zażegnania kryzysu. Z kolei zadanie „implementacji niestanowiących źródeł prawa orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” spoczywa, jak zaznacza prezes SN, na władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Jak ponadto stwierdza prezes SN, nieprawdą jest, jakoby sędziowie powołani po 2018 roku (przez część środowiska nazywani tzw. neosędziami) nie posiadali statusu sędziego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Małgorzata Manowska podkreśla, że możliwej jest wypracowanie „racjonalnego i kompromisowego” rozwiązania ustrojowego, uwzględniającego „wytyczne sądów międzynarodowych i europejskich bez naruszania statusu sędziego Rzeczypospolitej Polskiej” oraz ochronę suwerenności prawnej „w kwestii organizacji wymiaru sprawiedliwości, jako podstawowego przymiotu państwowości”.

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Małgorzata Manowska straci immunitet? Prokuratura chce jej postawić zarzuty

