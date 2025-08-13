Podjęcie dialogu, kompromisowe uregulowanie wszystkich spornych kwestii i zwołanie „okrągłego stołu”, do którego zasiądą przedstawiciele władz i sądownictwa – to postulaty Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Trafiły one na biurka prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska, marszałków Szymona Hołowni i Małgorzaty Kidawa-Błońskiej oraz przewodniczących wszystkich klubów i kół poselskich. O co więc dokładnie apeluje Manowska?

„Okrągły stół”, czyli rozwiązanie kwestii KRS, Trybunału Konstytucyjnego i tzw. neosędziów

Jest to, jak czytamy, „apel do wszystkich środowisk politycznych o podjęcie dialogu w celu rozwiązania kryzysu w wymiarze sprawiedliwości”. Poparła także inicjatywę prezydenta: projekt powołania przy prezydenckiej kancelarii Rady ds. Naprawy Ustroju Państwa, która z założenia ma być miejscem eksperckiej debaty ponad politycznymi podziałami.

Pierwsza Prezes SN wskazuje na konieczność kompromisowego podejścia do wszystkich spornych kwestii, mających związek z funkcjonowaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości: chodzi o kształt ustrojowy Krajowej Rady Sądownictwa, sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz wątpliwości dotyczące powołań sędziowskich – w przypadku tych ostatnich Manowska ma na myśli zarówno powołania dokonane jeszcze na wniosek PRL-owskiej Rady Państwa, jak i te dokonane na wniosek KRS po 2017 roku (czyli problem tzw. neosędziów i funkcjonującej obecnie, jak określa ją część środowiska prawniczego, neo-KRS).