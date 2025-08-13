Aktualizacja: 13.08.2025 14:47 Publikacja: 13.08.2025 14:19
Warszawa, 06.08.2025. Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski (2L), przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka (3L) i pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska (3P) na sali posiedzień Sejmu
Foto: Radek Pietruszka/PAP
Podjęcie dialogu, kompromisowe uregulowanie wszystkich spornych kwestii i zwołanie „okrągłego stołu”, do którego zasiądą przedstawiciele władz i sądownictwa – to postulaty Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Trafiły one na biurka prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska, marszałków Szymona Hołowni i Małgorzaty Kidawa-Błońskiej oraz przewodniczących wszystkich klubów i kół poselskich. O co więc dokładnie apeluje Manowska?
Czytaj więcej
Skierowałam do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z publik...
Jest to, jak czytamy, „apel do wszystkich środowisk politycznych o podjęcie dialogu w celu rozwiązania kryzysu w wymiarze sprawiedliwości”. Poparła także inicjatywę prezydenta: projekt powołania przy prezydenckiej kancelarii Rady ds. Naprawy Ustroju Państwa, która z założenia ma być miejscem eksperckiej debaty ponad politycznymi podziałami.
Czytaj więcej
Zaprzysiężony w środę na prezydenta Karol Nawrocki w swoim orędziu odniósł się do kwestii praworz...
Pierwsza Prezes SN wskazuje na konieczność kompromisowego podejścia do wszystkich spornych kwestii, mających związek z funkcjonowaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości: chodzi o kształt ustrojowy Krajowej Rady Sądownictwa, sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz wątpliwości dotyczące powołań sędziowskich – w przypadku tych ostatnich Manowska ma na myśli zarówno powołania dokonane jeszcze na wniosek PRL-owskiej Rady Państwa, jak i te dokonane na wniosek KRS po 2017 roku (czyli problem tzw. neosędziów i funkcjonującej obecnie, jak określa ją część środowiska prawniczego, neo-KRS).
Jak pisze Manowska, część spornych kwestii, bardzo istotnych z punktu widzenia przedłużającego się kryzysu wokół wymiaru sprawiedliwości, może zostać łatwo zażegnana, co zależy od wspólnej dobrej woli sił politycznych, do których apeluje.
„Kwestie te to przede wszystkim obsada wolnych stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym i zbliżające się wybory do Krajowej Rady Sądownictwa” - czytamy w komunikacie SN.
Czytaj więcej
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska skomentowała powołanie Waldemara Żurka na mi...
Zdaniem Manowskiej, dotychczasowe działania „pogłębiają jedynie chaos prawny, potęgowany brakiem otwartości na dialog ze strony części środowisk politycznych, w tym Ministra Sprawiedliwości”. Jak zaznacza, władza sądownicza nie ma możliwości samodzielnego zażegnania kryzysu. Z kolei zadanie „implementacji niestanowiących źródeł prawa orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” spoczywa, jak zaznacza prezes SN, na władzy ustawodawczej i wykonawczej.
Jak ponadto stwierdza prezes SN, nieprawdą jest, jakoby sędziowie powołani po 2018 roku (przez część środowiska nazywani tzw. neosędziami) nie posiadali statusu sędziego Rzeczypospolitej Polskiej.
Małgorzata Manowska podkreśla, że możliwej jest wypracowanie „racjonalnego i kompromisowego” rozwiązania ustrojowego, uwzględniającego „wytyczne sądów międzynarodowych i europejskich bez naruszania statusu sędziego Rzeczypospolitej Polskiej” oraz ochronę suwerenności prawnej „w kwestii organizacji wymiaru sprawiedliwości, jako podstawowego przymiotu państwowości”.
Czytaj więcej
W środę prokuratura skierowała równolegle do Sądu Najwyższego i do Trybunału Stanu wnioski o uchy...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Podjęcie dialogu, kompromisowe uregulowanie wszystkich spornych kwestii i zwołanie „okrągłego stołu”, do którego zasiądą przedstawiciele władz i sądownictwa – to postulaty Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Trafiły one na biurka prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska, marszałków Szymona Hołowni i Małgorzaty Kidawa-Błońskiej oraz przewodniczących wszystkich klubów i kół poselskich. O co więc dokładnie apeluje Manowska?
Prawie 47 proc. kandydatów zdało tegoroczny egzamin na tzw. urzędnika mianowanego – dowiedziała się „Rzeczpospol...
W Polsce mamy ponad 10 tysięcy jezior oraz tysiące kilometrów rzek, z czego znaczna część otoczona jest działkam...
Powód nie będzie musiał spłacać rat od momentu doręczenia bankowi pozwu. Paradoksalnie może to osłabić pozycję k...
Jeśli Ryanair nie spełni oczekiwań protestujących, ich strajk może potrwać nawet do końca 2025 roku. Czy oznacza...
Opłaty za obowiązkowe badania techniczne samochodów pójdą w górę od września. Wiceminister infrastruktury Stanis...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas