Na aplikację adwokacką dostałam się dopiero za trzecim podejściem. We współczesnym świecie nie mówimy o niepowodzeniach. Tymczasem to one są trampoliną do sukcesów – mówi Joanna Affre, adwokatka, liderka kancelarii Affre i Wspólnicy, dwukrotnie nagrodzonej w Rankingu Kancelarii Prawniczych "Rzeczpospolitej".