Sztuczna inteligencja zmieni rynek pracy szybciej niż myślisz

Również Paweł Janukowicz z Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP), który w swej analizie optymistycznie twierdzi, że sztuczna inteligencja zmieni nam charakter pracy, ale jej nie zabierze, przyznaje, że AI może spowodować zanik niektórych profesji. – Redukcja części zawodów w wyniku wprowadzenia innowacji nie jest jednak czymś nowym – uspokaja ekonomista, wyliczając z kolei liczne zawody przyszłości. Wśród nich są inżynierowie uczenia maszynowego, badacze i wdrożeniowcy AI czy architekci inteligentnych rozwiązań.

Janukowicz zaznacza, że te zawody wymagają unikalnej wiedzy z zakresu programowania, matematyki, statystyki, a także uczenia maszynowego, przetwarzania danych i algorytmów. Zdobycie tej wiedzy wymaga dużo więcej czasu i solidniejszych podstaw, niż te, które do niedawna wystarczały, by po kursie programowania czy testowania – zacząć karierę w IT. Wprawdzie branża IT, bardzo zaawansowana w wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji, nadal potrzebuje programistów, ale już raczej na mniejszą skalę niż przed dwoma, trzema laty, bo doświadczony specjalista wspierany przez AI nie potrzebuje już pomocników.

Zrobić sobie bota

O ile będzie więc praca dla seniorów IT, o tyle część mniej skomplikowanych zadań juniorów trafi do zwykłych pracowników wspieranych przez narzędzia AI. Na przykład norweska spółka Crayon promuje Pasterza Botów AI, który pozwala pracownikom na samodzielne i szybkie tworzenie botów automatyzujących powtarzalne czynności, np. w dziale prawnym czy HR.

Firma zaznacza, że Pasterz Botów AI to platforma zbudowana z myślą o użytkownikach nieposiadających umiejętności programistycznych. Z jej pomocą można szybko skonfigurować i uruchomić asystenta AI bez konieczności angażowania do tego specjalistów IT.