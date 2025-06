Ja wiem, jak to wszystko brzmi. Ale, powtórzmy, Braun naprawdę tak mówił, i to wielokrotnie.

Jeszcze później na równi z aquaparkiem zaczął w kontekście lokalizacji bunkra wymieniać… CPK. To miejsce ma bowiem jego zdaniem same plusy z punktu widzenia zachowania konspiracji. Jako budowa ogromnego lotniska w naturalny sposób będzie bowiem chronione przez służby przed wejściem osób nieuprawnionych, a wlanie tam do ziemi dowolnej ilości betonu będzie uznane za coś naturalnego.

Dla Brauna – i to jest w całej sprawie najważniejsze – samo podejrzenie, że CPK jest przykrywką dla budowy demonicznego żydowskiego bunkra, miało być uzasadnieniem dla sprzeciwu wobec tej inwestycji. Tak jest, sprzeciwu. Podkreślam to, bo może to sugerować coś bardzo istotnego. Wiemy przecież, jaki ważny, a nieżyczliwy Polsce podmiot był i jest żywotnie zainteresowany w tym, żeby Centralny Port Komunikacyjny, mający przecież w razie czego strategiczne znaczenie militarne, nie został zrealizowany. Zdumiewa mnie, że przy okazji wyborczej kampanii prezydenckiej nikt nie wpadł na pomysł, żeby zapytać kandydata Brauna, czy jako poseł na Sejm wykorzystał mandat dla przeprowadzenia, w trybie interwencji poselskiej, inspekcji aquaparku w Mszczonowie. Wbrew pozorom nie jest to pytanie absurdalne. Cała eskalowana przez Brauna przez lata koncepcja bunkra wywołuje bowiem pytanie, czy niedawny kandydat na prezydenta sam ma, mówiąc eufemistycznie, pewnego rodzaju problemy, czy też cynicznie epatuje wyborców z takimi problemami. Nieprzeprowadzenie weryfikacji palm w Mszczonowie wskazuje moim zdaniem na tę drugą ewentualność.

Ze słów Grzegorza Brauna zawsze wypływa rosyjska terminologia

Warto też obejrzeć nakręcony przez Brauna film o cudzie w Gietrzwałdzie. Ukończony w zeszłym roku jest już w powszechnym dostępie w sieci.

„Gietrzwałd 1877. Wojna światów” opowiada o maryjnym cudzie w małej, wówczas zaludnionej w większości przez Polaków warmińskiej wsi. Nie będę tu odnosić się do jego czysto religijnej warstwy. Interesują mnie inne, zawarte w nim, niektóre otwarte, a inne oparte na wzbudzającym określone skojarzenia słownictwie, przesłania. Braun umiejscawia bowiem gietrzwałdzkie objawienia w kontekście ówczesnej sytuacji międzynarodowej, czyli przede wszystkim wojny rosyjsko-tureckiej. Ten konflikt (to na nim notabene dorobił się Stanisław Wokulski) spowodował międzynarodowe napięcie wykraczające poza te dwa kraje. Anglia, tradycyjnie zantagonizowana z Rosją na tle konkurencji w Azji Środkowej, zaniepokojona możliwością całkowitego upadku Imperium Osmańskiego, zwichnięciem europejskiej równowagi na korzyść Rosji, wyjściem tejże na Morze Śródziemne i przecięciem komunikacji Wielkiej Brytanii z Indiami, zagroziła bowiem Petersburgowi wojną, co zmusiło carat do wycofania się ze sporej części zajętych już tureckich terenów.