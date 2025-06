Z sytuacji Francji wynika jedno. Perspektywy dla Europy są kiepskie

Czytaj więcej Plus Minus Trochę Polak, trochę zdrajca Ostatecznie dzieło hreczkosieja z Małoszyc nie jest jednak redukowalne do jednej myśli, analogii...

Do francuskiej polityki powrócili starzy politycy

Prezydent Macron dwukrotnie zdecydował się w nowej, bezprecedensowej sytuacji sięgnąć po starego wyjadacza. 73-letni Michel Barnier to ostatnie ogniwo łączące współczesną francuską politykę z historycznym gaullizmem. Był ponaddwukrotnie starszy od 34-letniego Gabriela Attala, którego zastąpił jako premier. Jest zaangażowany w jeden nurt polityczny nieprzerwanie prawie sześć dekad – do młodzieżówki zapisał się jako nastolatek, gdy de Gaulle był prezydentem. Członkiem gabinetu politycznego ministra został ponad pół wieku temu, a potem sprawował wszelkie możliwe funkcje – radnego, przewodniczącego regionu, posła, senatora, europosła, ministra w czterech różnych resortach, dwukrotnego komisarza unijnego, negocjatora brexitu z ramienia UE. Teoretycznie nikt nie miał większego doświadczenia w negocjacjach i ucieraniu trudnych kompromisów – ale nic to nie dało.

Prominentny poseł Le Pen Jean-Philippe Tanguy skomentował złośliwie nominację Barniera – „to ożywianie skamielin, jesteśmy w Parku Jurajskim”. Gaullizm, który wydał pięciu prezydentów i 12 premierów, jest dziś z jednocyfrowym poparciem cieniem swojej dawnej wielkości. Rówieśnik Barniera François Bayrou to dla odmiany reprezentant innego, jeszcze starszego nurtu – chadecji. Jej korzenie sięgają lat 90. XIX w. oraz ruchu Sillon głoszącego pojednanie katolicyzmu i laickiej Republiki.

Bayrou w typowy dla tej formacji sposób łączy osobisty konserwatyzm (ma jedną żonę od ponad pół wieku, szóstkę dzieci i 21 wnuków niczym patriarcha biblijny, jest praktykującym katolikiem) z poparciem dla integracji europejskiej oraz afirmacją tożsamości regionalnej – w tym wypadku Béarn pod Pirenejami. Jego ulubieniec to król Henryk IV, znany ze słów „Paryż wart jest mszy” i uspokojenia sytuacji we Francji po długich wojnach między katolikami a protestantami. Bayrou napisał o nim dwie książki i także dziś odwołuje się do hasła analogicznego „godzenia Francuzów” – tym bardziej że nominację na premiera dostał akurat w rocznicę urodzin Henryka IV, na co z radością zwrócił uwagę. Jego bohaterami są także filozofowie, tacy jak Emmanuel Mounier czy Jacques Maritain.

Gierki francuskiej lewicy i prawicy. Każdy z każdym i przeciwko każdemu

Obecny premier długo próbował zbudować centrową trzecią drogę między gaullistami a socjalistami. Żaden z jego trzech startów na prezydenta nie zakończył się jednak powodzeniem, a dzieła dokonał dopiero Emmanuel Macron w 2017 r. Bayrou poparł go wtedy, zamiast startować samemu czwarty raz, co znacząco pomogło Macronowi wejść do II tury i zwyciężyć. Teraz Bayrou wreszcie odebrał swój dług i wyszantażował premierostwo, grożąc opuszczeniem koalicji wraz ze swoją partią. Macron pierwotnie planował mianować ministra obrony Sebastiena Lecornu i zaprosił Bayrou do Pałacu Elizejskiego, by wytłumaczyć mu decyzję. Po prawie dwóch godzinach dyskusji panowie rozstali się, a Bayrou natychmiast wypuścił do mediów informacje o jej burzliwym przebiegu. Po upływie kolejnej godziny Macron ugiął się, zaprosił Bayrou z powrotem i wręczył mu nominację. Ta groteskowa sytuacja pokazuje dezintegrację obozu prezydenckiego, która jest kolejnym czynnikiem rozkładowym.

Bayrou od pół roku utrzymuje się na powierzchni, próbując typowej dla siebie ekwilibrystyki. Z jednej strony zaczął od zaproszenia Le Pen do siedziby premiera jako „szefowej największej siły w parlamencie”. Z Marine łączy go m.in. poparcie dla wprowadzenia ordynacji proporcjonalnej zamiast jednomandatowych okręgów wyborczych oraz utworzenia państwowego Banku Demokracji, który pożyczałby partiom pieniądze na kampanię (Le Pen tłumaczyła niemożnością uzyskania kredytu we francuskim banku słynną pożyczkę od Rosjan z 2014 r.). Premier powiedział też, że Francuzi mają „poczucie zalewu imigracją”, czym ewidentnie chciał przypodobać się narodowcom. Jednocześnie Bayrou prowadzi intensywne targi z centrolewicą. Socjaliści pamiętają staremu centryście, że jego poparcie dla François Hollande’a w II turze w 2012 r. pomogło im odebrać prezydenturę Nicolasowi Sarkozy’emu. To właśnie Hollande jest dziś głównym orędownikiem rozmów z rządem. Były prezydent jest znów posłem i planuje ponowną walkę o Pałac Elizejski w 2027 r. Pod jego wpływem socjaliści zdecydowali się w końcu na początku lutego pozwolić Bayrou przyjąć budżet z opóźnieniem po uzyskaniu kilku kompromisów – m.in. rezygnację z cięć stanowisk nauczycieli.