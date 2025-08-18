W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Spotkanie Trumpa i Putina na Alasce

W piątek na Alasce doszło do spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina. Tematem rozmów była kwestia zakończenia wojny na Ukrainie. Rosyjski prezydent odrzucił koncepcję zawieszenia broni postulowaną przez Kijów i państwa europejskie, forsując ideę traktatu pokojowego. Putin liczył także na rozmowy gospodarcze, jednak Trump postawił warunek – dopóki konflikt nie zostanie rozwiązany, USA nie podpiszą z Rosją żadnych umów handlowych. Już dziś w Waszyngtonie ma odbyć się spotkanie z udziałem Wołodymyra Zełenskiego i przywódców europejskich.

Chińskie auta coraz popularniejsze w Polsce

Sprzedaż samochodów chińskich marek w Polsce bije rekordy. W lipcu zarejestrowano ponad 2200 aut z chińskim rodowodem, co dało im 15 proc. udziału w rynku prywatnym. Prym wiedzie marka MG Motors, która wyprzedziła pod względem sprzedaży m.in. Skodę. Atutem są ceny niższe o 20–30 proc. względem konkurencji, choć menedżerowie flot wciąż ostrożnie podchodzą do chińskich marek ze względu na ograniczoną sieć serwisową i ryzyko spadku wartości rezydualnej.

Indie szykują wielką reformę podatkową

Premier Indii Narendra Modi zapowiedział uproszczenie systemu podatku od towarów i usług (GST). Od października mają obowiązywać tylko dwie stawki – 5 proc. i 18 proc. Reforma oznacza likwidację dotychczasowych stawek 12 proc. i 28 proc., a jej koszt dla budżetu szacowany jest na ponad 20 mld dol. rocznie. To także odpowiedź na rosnące napięcia handlowe z USA, które wprowadziły wysokie cła na indyjskie towary.

Czy banki zapłacą nowy podatek?

Polski sektor bankowy notuje rekordowe zyski – w pierwszej połowie 2025 roku wyniosły one ponad 23 mld zł, czyli o 18 proc. więcej niż rok wcześniej. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział możliwość wprowadzenia dodatkowego podatku, argumentując, że w sektorze pojawiają się zyski „które przy niskich stopach procentowych po prostu by nie wystąpiły”. Szczegóły nowej daniny poznamy do końca sierpnia.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.