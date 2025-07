Dni Konia Arabskiego 2025 – pasja, tradycja i przyszłość

Tegoroczny sezon pokazowy koni arabskich rozpoczął się w pierwszy weekend czerwca w Stadninie Koni Białka. Odbył się tam XXXV Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej. Kulminacja sezonu nastąpi w pierwszej połowie sierpnia. Następnie hodowcy i entuzjaści polskich arabów udadzą się do Białki i Michałowa na uroczyste pokazy hodowlane.

Dni Konia Arabskiego zainauguruje pokaz w ramach Emirates Arabian Horse Global Cup. To międzynarodowe wydarzenie organizowane i finansowane przez Stowarzyszenie Konia Arabskiego Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jest dedykowane hodowcom i stadninom, którym rodzi się do 15 źrebiąt rocznie. W przeciwieństwie do Pokazu Narodowego, w Emirates Cup mogą brać udział również hodowcy zagraniczni. Dla wszystkich zwycięzców klas i czempionów pokazu emirackiego przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe.

Liczymy na to, że wydarzenie organizowane we współpracy z emirackimi partnerami pozytywnie wpłynie na branżę hodowli koni arabskich, pobudzając i uaktywniając rynek. Swoim patronatem honorowym pokaz ten objął Szejk Manour bin Zayed Al Nahyan, wiceprezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Patronat honorowy nad Dniami Konia Arabskiego 2025 objęli Wicemarszałek Sejmu RP - Dorota Niedziela, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stefan Krajewski i Wojewoda Lubelski - Krzysztof Komorski. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują TVP S.A., Grupa RMF i Rzeczpospolita.

Sierpniowe święto koni arabskich czystej krwi zwieńczą pokazy hodowlane. W tym roku po raz pierwszy od lat hodowcy i miłośnicy polskich arabów ponownie odwiedzą wszystkie trzy państwowe stadniny koni tej rasy: Janów Podlaski, Michałów i Białkę. Janowski pokaz odbędzie się bezpośrednio po aukcji Summer Sale - w poniedziałek, 11 sierpnia br., w Białce i Michałowie - we wtorek, 12 sierpnia.

Zapraszamy na Dni Konia Arabskiego 2025! To wyjątkowe święto hodowli, tradycji i pasji. To doskonała okazja, by z bliska zobaczyć najcenniejsze konie i wziąć udział w wydarzeniu, które od lat przyciąga miłośników arabów z całego świata.