Krajowa Grupa Spożywcza to spółka strategiczna specjalizująca się w produkcji cukru, o czym może nawet świadczyć jej dawna nazwa: Krajowa Spółka Cukrowa. Jest największym w Polsce i ósmym co do wielkości producentem tego surowca w Europie. Wkrótce będzie miała nowego szefa, bo przed tygodniem ogłosiła „postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu Krajowej Grupy Spożywczej SA na nową – X kadencję”.

Jednym ze „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów” Platformy Obywatelskiej była zmiana filozofii naboru do zarządów spółek Skarbu Państwa. Miało to zacząć odbywać się „w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne”. I rzeczywiście, z konkursu na prezesa KGS mają być wyłączeni politycy. Jednak nie dotyczy to polityka PSL obecnie pełniącego obowiązki (p.o.) prezesa tej spółki.

Leszek Świętochowski nieoczekiwanie opuścił niedawno stanowisko prezesa słynnej stadniny

Chodzi o Leszka Świętochowskiego, byłego posła PSL dwóch kadencji i byłego prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. W 2024 r. został prezesem Stadniny Koni Janów Podlaski i choć za czasów PiS często zarzucano, że w stadninach trwa karuzela kadrowa, co negatywnie odbija się na ich kondycji, przed dwoma tygodniami Świętochowski nieoczekiwanie opuścił swoje stanowisko. Został członkiem zarządu Krajowej Grupy Spożywczej i pełniącego obowiązki (p.o.) prezesa.

Po odejściu ze stadniny tłumaczył, że zostawił ją w dobrej kondycji. W „Rzeczpospolitej” ujawniliśmy jednak, że zamknęła ona 2024 r. z rekordową stratą 4 mln zł.