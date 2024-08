Po raz 46. rozegrano Czempionaty Polski, po których w janowskiej stadninie rozbrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, a najstarsza na świecie aukcja arabów odbyła się po raz 55. – to właśnie ze względu na tę rocznicę tegorocznym Dniom Konia Arabskiego towarzyszył kolor szmaragdowy. Prestiżowy tytuł Best in Show trafił do nieprzeciętnej urody, zjawiskowej klaczy Adelita ze Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Trofeum WAHO dla wybitnego przedstawiciela koni arabskich otrzymał świętujący w tym roku swoje 30. urodziny ogier Ganges ze Stadniny Koni Michałów.

Dni Konia Arabskiego w tym roku zostały względem lat wcześniejszych wydłużone o parady hodowlane – był to swoisty powrót do tradycji sprzed lat, kiedy po Pokazie Narodowym i aukcjach hodowcy i fani koni arabskich spotykali się, by wspólnie zapoznać się z nowym przychówkiem w stadninach w Janowie Podlaskim, Białce i Michałowie. W tym roku parady, ku ogromnej uciesze „arabiarzy” odbyły się w halach ujeżdżeniowych w Janowie i Michałowie. Ale zanim to nastąpiło, przez cztery dni środowisko arabskie razem świętowało najlepsze konie tej rasy.

Adelita w biegu po złoto w Czempionacie Klaczy Starszych Sylwia Iłenda

Dni Konia Arabskiego rozpoczęły klasy pod siodłem sędziowane przez polsko-holenderską parę doświadczonych międzynarodowych sędziów sportowych, Alicję Poszepczyńską i Helen Hennekens-van Nes. Wszystkie trzy klasy zostały wysoko ocenione, w tym ta typowo polska, która zawsze na pokazach w Polsce cieszy się największą popularnością, czyli Polski Strój Historyczny. Suknie inspirowane średniowieczem, renesansem i barokiem, żupany i kontusze, pasy z chwostami, a także pasujące rzędy końskie jak zawsze zachwycały nie tylko sędziów, ale i publiczność, która nagradzała pary gromkimi brawami.

Po zakończonych Sierpniowych Mistrzostwach Sportowych Koni Arabskich przeszedł czas na męskie klasy kwalifikacyjne w ramach Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. Do akcji wkroczyła międzynarodowa grupa uznanych sędziów koni arabskich w składzie Claudia Darius (Niemcy), Jaroslav Lacina (Czechy), Allan Preston (Australia), Alaa Hamad (Bahrajn), Robbie den Hartog (Holandia) i wspomniana już Helen Hennekens. Doskonale poradziły sobie ogierki i ogiery m.in. z Michałowa, Janowa, Stadniny Koni Dąbrówka, Klikowa Arabians czy hodowli Waldemara Bąka, czyli państwowej i prywatnej hodowli, która odnosi od lat również sukcesy międzynarodowe.

Po piątkowych zmaganiach przyszedł czas na tradycyjny piątkowy pokaz koni z oferty Pride of Poland, który odbył się wewnątrz janowskiej hali, tak samo jak niedzielna wieczorna aukcja. Konie aukcyjne zaprezentowały się jeszcze raz w niedzielę po wręczeniu nagród specjalnych, ale na placu pokazowym na świeżym powietrzu. Wtedy publiczność i VIP-y mogli zapoznać się także z ofertą poniedziałkowej przedpołudniowej aukcji Summer Sale.

Sobota upłynęła w całości w towarzystwie najpiękniejszych klaczy – od rocznych po dorosłe posiadające tytuły i uznane matki stadne. Oczom zgromadzonej publiczności ukazały się najlepsze polskie klacze czystej krwi, ponownie zarówno państwowej, jak i prywatnej hodowli. Część z nich miłośnicy widzieli po raz pierwszy, inne mogli już w tym roku zobaczyć w Białce pod Krasnymstawem na Pokazie Młodzieżowym albo na Ogólnopolskim Czempionacie w Tarnowie, jeszcze inne – doskonale znane – były wyczekiwane z ekscytacją i niecierpliwością. Wśród tryumfatorek tego dnia znalazły się klacze m.in. hodowli i własności Wojciecha Parczewskiego, Janowa Podlaskiego i Michałowa, Anny i Piotra Nowaków oraz SK Dąbrówka. W klasach klaczy starszych sędziowie w kilku przypadkach zaczęli hojnie szafować dwudziestkami – najwyższą możliwą notą w danej kategorii: typ, głowa i szyja, kłoda (tułów), nogi, ruch. Wobec tego pojawiło się sporo bardzo wysokich wyników między 92 a 94 punkty na 100 możliwych. Najwyższą zdobyła janowska, siwa w chreczkę Adelita, która potem sięgnęła po tytuł Narodowej Czempionki i której odegrano hymn Polski. Sobota była długim dniem w Janowie Podlaskim, ale pełnym wrażeń, zapowiedzią pełnej emocji niedzieli.

Białeckiej hodowli Belmari z nowymi właścicielami, rodziną Vrančič Karolina Misztal

Niedziela była podwójnym punktem kulminacyjnym Dni Konia Arabskiego. Z jednej strony najlepsze konie z klas pokazały się ponownie w czempionatach koni rocznych, młodszych (dwu- i trzyletnich) i starszych, a z drugiej – wczesnym wieczorem wystartowała aukcja Pride of Poland.

Na sześć czempionatów aż cztery wzięła szturmem Stadnina Koni Janów Podlaski, a pozostałe dwa trafiły do Stadniny Koni Michałów i prywatnej podtarnowskiej Klikowa Arabians. Narodową Czempionką Klaczy Rocznych została janowska Anagramma, Klaczy Młodszych – michałowska Wildonara, a Starszych – wspomniana już janowska Adelita. Tytuł Narodowego Czempiona Ogierów Rocznych zdobył janowski Comoros, Ogierów Młodszych – klikowski Elon KL, a Starszych – janowski Erantis. Jak mówili sędziowie, wybory czempionów nie był łatwym zadaniem, niemniej Comoros, Elon KL, Erantis i Adelita mogły pochwalić się sędziowską jednomyślnością. Adelitę wybraną następnie na Najlepszego Konia Pokazu spotkała pierwsza z dwu tego dnia owacji na stojąco, a jej prezenter, młody, acz nieprzeciętnie uzdolniony Mateusz Tokarski, skakał ze szczęścia. Po czempionatach przyszedł czas na nagrody specjalne, w których nagrodzono m.in. janowską klacz Poganinka, której przyznano tytuł Najlepszego Konia Pokazu „Pure Polish”, czyli o czysto polskim rodowodzie, oraz ogiera Ganges z Michałowa. Trzydziestoletni, w doskonałym zdrowiu, o nienagannym ruchu pomimo wieku i nie tracący nic z wyjątkowej urody, polski multiczempion znany na każdym kontynencie poderwał publiczność do owacji na stojąco. Była to niespodzianka dla polskiego środowiska koni czystej krwi, bo ogier ten od dłuższego czasu, zdobywszy na dobrą sprawę wszelkie możliwe laury, nie jest uczestnikiem pokazów.

Ganges i jego wieloletni prezenter Mariusz Liśkiewicz Sylwia Iłenda

Po Pokazie Narodowym przyszedł czas na aukcje Pride of Poland i Summer Sale. W tym roku zgodnie z zapowiedziami organizatorów na aukcjach nie było gwiazd największego formatu. Ostatecznie na niedzielno-poniedziałkowych aukcjach sprzedano konie za łączną kwotę prawie EUR 740.000, czyli ok. PLN 3,2 miliona.

Dni Konia Arabskiego zwieńczyły Parady Hodowlane w Janowie Podlaskim, w których swój udział mieli Marek Trela i Jerzy Białobok, którzy je współprowadzili. Podczas janowskiej Parady Marek Trela i towarzysząca mu główna hodowczyni Weronika Sosnowska zebranym gościom przybliżyli nie tylko tegoroczny przychówek stadniny, klacze ze źrebakami, ale także uznanych reproduktorów, ogiery Pogrom i Alert, oraz raz jeszcze klacz Adelita. W Michałowie Paradę prowadzili Scott Benjamin, sędzia koni w czasach PRL-u pobierający nauki u Ignacego Jaworowskiego, twórcy michałowskiej stadniny, i główna hodowczyni Magdalena Helak-Kulczyńska. Towarzyszyli im Monika Słowik, obecna prezes stadniny i Jerzy Białobok. Wśród pokazanych koni znalazły się Pustynia Kahila, Morion, Wieża Mocy czy Emandoria, które mogą pochwalić się tytułami czempionów świata.

Następne święto koni arabskich w Janowie i Michałowie w sierpniu 2025 r. Polskie konie arabskie natomiast w tym czasie będzie można zobaczyć na praskim pokazie Intercup, na Pucharze Narodów w Aachen, na Czempionacie Europy w Belgii i Świata w Paryżu. Natomiast konie polskiej hodowli występujące w barwach nowych właścicieli można regularnie obserwować na międzynarodowych pokazach takich jak te z cyklu Global Champions Arabians Tour.

Dni Konia Arabskiego 2024 odbyły się pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu Doroty Niedzieli i pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego. Organizatorami wydarzenia był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a jego gospodarzami Stadniny Koni Janów Podlaski i Michałów.

