Władze stadniny potwierdzają, że nie wpłynęła jeszcze należność za klacz

W sumie podczas ostatniej Pride of Poland wylicytowano konie za prawie 640 tys. euro, w tym 145 tys. za Zigi Zanę. Kupił ją nabywca z Belgii: stadnina Flaxman Arabians. To, że po dziś dzień na konto stadniny w Michałowie nie wpłynęła kwota za klacz, potwierdza w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Jerzy Białobok.

Twierdzi jednak, że jest dobrej myśli. – Jesteśmy w kontakcie z klientem, który oświadczył, że nie wycofuje się z zakupu. Nabywca jest znany stadninie, jest jednym z najlepszych klientów i dotąd wywiązywał się ze wszystkich zobowiązań. Klacz czeka na wysyłkę i sądzę, że nastąpi to w najbliższych dniach – dodaje wiceprezes.

To jeden z naszych najlepszych klientów, który dotąd wywiązywał się ze wszystkich zobowiązań Jerzy Białobok, wiceprezes Stadniny Koni Michałów

Problem w tym, że takie postępowanie jest niezgodne z regulaminem aukcji. Wynika z niego, że „kupujący zobowiązuje się do zapłaty opłaty końcowej, w tym przede wszystkim ceny nabycia, w terminie 14 dni od dnia transakcji lub w innym terminie, wynikającym z umowy zawartej pomiędzy wystawcą a kupującym”, „w przypadku opóźnienia w zapłacie (…) należne będą odsetki”, zaś „w przypadku braku zapłaty (…) w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do zapłaty wystawca jest uprawniony do odstąpienia od transakcji”. Jak ustaliliśmy, SK Michałów i kupujący z Belgii nie zawarli żadnej odrębnej umowy określającej inny termin płatności niż 14 dni od daty transakcji.

Wiceprezes Białobok mówi nam, że stadnina jak na razie nie nalicza odsetek, by nie zniechęcić kupującego. Zdaniem obserwatorki hodowli koni arabskich Beaty Kumanek jest to bezprawne. – SK Michałów już dawno powinna zacząć naliczać odsetki oraz odstąpić od transakcji, by jeszcze w 2024 roku sprzedać Zigi Zanę innemu kupującemu – komentuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Kumanek.

Zdaniem stadniny rzeczywistym nabywcą będzie inny podmiot niż ten, który wylicytował konia. To niezgodne z regulaminem

To jednak nie koniec kontrowersji, bo – jak mówi nam Białobok – nabywca z Belgii był tylko pośrednikiem występującym podczas aukcji, a rzeczywistym kupującym jest klient z Arabii Saudyjskiej i to on ma zapłacić za klacz. Problem w tym, że regulamin imprezy nie przewiduje takiej sytuacji. Wynika z niego, że „kupującym jest uczestnik uczestniczący w licytacji (…), będący zwycięskim licytantem”, co oznacza, że zapłacić powinna stadnina z Belgii, a nie z Arabii Saudyjskiej.