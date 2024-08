Organizatorzy podjęli decyzję o przywróceniu pełnego programu, w formule znanej sprzed lat, która obejmuje pięć najważniejszych wydarzeń: Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi, aukcję Pride of Poland, aukcję Summer Sale oraz dwie Parady Hodowlane w Stadninie Koni Janów Podlaski oraz Stadninie Koni Michałów (druga z nich odbędzie się 13 sierpnia w sercu Ponidzia pod Pińczowem).

Pokaz Narodowy

Na pierwszy plan jak zawsze wysuwa się Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi, czyli Czempionaty Polski. Pokaz Narodowy, rozgrywany w najstarszej państwowej stadninie, ma swoją bogatą historię i światową renomę. Pełni przede wszystkim rolę selekcyjną, która stanowi najważniejszy element pracy hodowlanej, bardzo często decydujący o dalszych losach koni. Pozwala ocenić nie tylko ich typ czy poprawność budowy, ale także umożliwia obiektywne i bezstronne porównania, co w przypadku tak niewymiernego czynnika, jakim jest uroda, jest niezwykle ważne, wręcz nieocenione.

Tradycja hodowli koni czystej krwi arabskiej w Polsce jest jedną z najdłuższych nie tylko w Europie, a nawet na świecie. O jej jakości decydują lata doświadczeń, konsekwencja w hodowli i ugruntowana wiedza, niejednokrotnie przekazywana z pokolenia na pokolenie.

W tym roku w wydarzeniu weźmie udział 100 koni. Liczba ta wyróżnia Polskę na tle innych krajów w Europie. Należy pamiętać, że jest to pokaz wyłącznie dla polskich koni, urodzonych w Polsce i będących własnością Polaków. Tak liczne grono zgłoszonych koni świadczy o sile polskiej hodowli i wysuwa janowski pokaz na pozycję lidera w całej Europie jako najliczniejszy pokaz narodowy. Dla porównania podczas ostatniego Narodowego Pokazu Niemiec wystawiono 32 konie.

Warto też zauważyć, że w piątkowe przedpołudnie 9 sierpnia w Stadninie Koni Janów Podlaski zostaną rozegrane zawody sportowe, a jedną z klas będzie Tradycyjny Strój Polski. To wyjątkowo polski typ klasy pod siodłem, widowiskowy i bardzo chętnie oceniany przez międzynarodowych sędziów.

Stuart Vesty

Pride of Poland & Summer Sale

Pokaz Narodowy to dopiero początek emocji. Stanowi on preludium do następującej po nim aukcji Pride od Poland, która w tym roku odbędzie się po raz 55. Pierwsza z janowskich aukcji miała miejsce w roku 1970 i jest najdłużej trwającym wydarzeniem tego typu na świecie. Przedsmak aukcji poczujemy już w sobotni wieczór podczas pierwszej prezentacji, która swoją drugą odsłonę będzie miała w niedzielne popołudnie, po nagrodach specjalnych w czempionatach.

W aukcji swoją obecność zapowiedzieli klienci z licznych krajów Bliskiego Wschodu i Europy, a także USA i nawet Chin. Po raz pierwszy w historii wezmą w niej udział również kupcy z Litwy. Klienci aukcji w niedzielny wieczór (11 sierpnia) będą licytować łącznie 18 koni hodowli państwowej i prywatnej – 15 klaczy i trzy ogiery. Wśród gwiazd niedzielnej aukcji są tak wyjątkowe i utytułowane konie jak Zigi Zana, Barok czy Abellia. Aukcjonerem będzie ceniony holenderski spiker i aukcjoner Eric Blaak, który wcześniej będzie współprowadzić Pokaz Narodowy.

Doskonałym uzupełnieniem aukcji Pride of Poland jest aukcja Summer Sale, która odbędzie się w poniedziałek (12 sierpnia). To z jednej strony szansa zakupu konia arabskiego dla kupców, którym nie poszczęściło się poprzedniego dnia, bądź poszukujących odrobinę innych koni niż prezentowane na Pride of Poland. Oferta, na którą składają się łącznie 32 konie (19 klaczy, 7 klaczek i 6 ogierów), zawiera wiele bardzo dobrych klaczy, niejednokrotnie bliskich krewnych najznamienitszych gwiazd polskiej hodowli, a także araby w bardziej sportowym typie.

Wśród koni nabytych przez zagranicznych hodowców na poprzednich edycjach Summer Sale jest m.in. Pustynna Noc, która obecnie z powodzeniem konkuruje na europejskich pokazach, zdobywając wysokie miejsca w klasach i medale w czempionatach (przed sprzedażą nie posiadała kariery pokazowej). Tak więc i na aukcji poniedziałkowej można znaleźć prawdziwe perełki, które w przyszłości będą zdobywały tytuły czempionów.

Stuart Vesty

Parady hodowlane

Po kilku latach przerwy do programu Dni Konia Arabskiego powracają Parady Hodowlane, które odbędą się w tym roku w dwóch państwowych stadninach koni – 12 sierpnia w Janowie Podlaskim po aukcji Summer Sale i 13 sierpnia w Michałowie w Świętokrzyskiem. Na obydwu paradach zaprezentowane zostaną matki stadne wraz ze swoim tegorocznym przychówkiem, a wszystko to w kameralnej atmosferze stadnin.

Hodowcy z Janowa i Michałowa opowiedzą zebranym w stadninach gościom o poszczególnych klaczach i reproduktorach, których potomstwo będzie prezentowane. Dla odwiedzających stadniny będzie to idealna okazja zobaczyć doskonale im znane konie z bliska oraz poznać wywodzące się od nich nowe pokolenia. Część spośród tych najmłodszych koni w przyszłym roku zobaczymy na pokazach w klasach roczniaków i roczniaczek.

Wydarzenia towarzyszące

Podczas trzech dni w Janowie Podlaskim planowane są również pokazy specjalne. Są to m.in. występy łuczników konnych oraz emocjonujący konkurs „Bitwa Regionów”, w którym w kulinarnych zmaganiach staną Koła Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego. Będzie to również doskonała okazja do skosztowania tradycyjnych, lokalnych wyrobów regionalnych.

Szczegółowy harmonogram Dni Konia Arabskiego, listy koni aukcyjnych wraz ze zdjęciami i materiałami video są dostępne na stronie internetowej polisharabianhorsedays.com.

Zapraszamy do Janowa Podlaskiego!

Henryk Smolarz:

„Wynik finansowy aukcji Pride of Poland nie jest dla nas najważniejszy. Zdecydowanie bardziej zależy nam na pokazaniu różnorodności i wysokiej jakości sprzedawanych na janowskich aukcjach koni arabskich. Chcielibyśmy, aby międzynarodowe środowisko hodowców koni czystej krwi na nowo postrzegało Polskę jako kraj, który w hodowli wyznacza standardy.”

Anna Stojanowska:

„Widzimy, że tegoroczne Dni Konia Arabskiego cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, co pozwala nam patrzeć optymistycznie na nadchodzące wydarzenia w Janowie. Dotyczy to zarówno sektora VIP, jak i ogólnodostępnych trybun dla publiczności. Już teraz zgłosiło się do nas wielu kupców z Bliskiego Wschodu, Zachodniej Europy czy Chin. Jak to przełoży się na wynik finansowy aukcji, będziemy mogli powiedzieć najwcześniej w niedzielę wieczorem. To, co możemy powiedzieć, to, że jesteśmy przygotowani na podjęcie gości z Polski i zagranicy. W Janowie Podlaskim trwają ostatnie przygotowania do poszczególnych części Dni Konia Arabskiego, a na samym Pokazie Narodowym zobaczymy aż setkę koni hodowli państwowej i prywatnej. To dużo więcej niż na imprezach tej samej rangi w innych krajach Europy, co dobitnie świadczy o znaczeniu hodowli koni tej rasy w Polsce.”

Marek Trela:

„W poprzednich latach Polski Czempionat Narodowy i aukcja Pride of Poland wyznaczały standardy dla całego świata. Właściciele najlepszych koni arabskich przyjeżdżali do Polski i uważnie śledzili nasze aukcje, bo dzięki nim wiedzieli, ile tak naprawdę warte były ich i za ile oni mogli je sprzedać. Naszą ambicją jest powrócić właśnie do tego statusu. Aby zrealizować ten cel, przygotowaliśmy na obydwie aukcje stawkę koni, z której każdy może wybrać coś dla siebie. W przypadku stadnin państwowych musieliśmy mieć na uwadze to, aby nasze stada nie zubożały w wyniku naszych decyzji pod względem genetycznym, a nie zawsze były to łatwe decyzje.”

Materiał Promocyjny