Biblioteka w centrum Starego Miasta w Krakowie przy ul. Św. Marka 17 znajduje się w tym miejscu od przełomu lat 50. i 60. XX wieku ale jej historia jest znacznie dłuższa.

Po modernizacji Biblioteka Książąt Czartoryskich stanie się nowoczesną instytucją otwartą na szerokie relacje z publicznością.

Początki biblioteki sięgają XVIII wieku i działalności Adama Kazimierza Czartoryskiego oraz jego żony Izabeli Przez lata księgozbiór był rozbudowywany w licznych rezydencjach rodu Czartoryskich, zanim ostatecznie trafił do Krakowa.

– Ta kolekcja znajdowała się najpierw w Pałacu Błękitnym w Warszawie, potem Czartoryscy przenieśli ją do Puław i do Sieniawy. W Puławach biblioteka pozostawała do 1831 roku. Wówczas dla ratowania zbiorów konieczna stała się ich przeprowadzka do Paryża, bo majątek Czartoryskich był zagrożony konfiskatą po Powstaniu Listopadowym, gdyż Adam Czartoryski stał na czele powstańczego Rządu Narodowego – przypomina Paweł Wierzbicki, obecny kierownik Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie. – W 1876 zbiory przywieziono do Krakowa, gdzie stały się częścią nowego muzeum o charakterze narodowym. Przez lata były przechowywane w Arsenale.

Skarby biblioteki

Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 231 000 woluminów. Wśród największych skarbów księgozbioru znajdują się dzieło Mikołaja Kopernika „De revolutionibus…” w oprawie z biblioteki króla Zygmunta Augusta, czy jedne z najstarszych XVI-wiecznych druków na ziemiach polskich Kaspra Staubego, wędrownego drukarza działającego na terenie Krakowa (Biblioteka Czartoryskich posiada 3 z 4 zachowanych egzemplarzy).