Tristan Tzara (1896–1963), twórca dadaizmu, był współzałożycielem legendarnego Cabaretu Voltaire w 1916 roku w Zurychu, w którym narodził się awangardowy radykalny ruch artystyczny. Dadaiści na rozpad cywilizacji dotkniętej I wojną światową odpowiadali sztuką wolną od konwenansów, opartą na zabawie gry przypadku, dowcipu i absurdu. I taki charakter mają pokazane rysunki Tzary.

Absurd i humor stał się dla rumuńskich artystów sposobem oswajania rzeczywistości

Victor Brauner osiadł w Paryżu w latach 30., gdy miał 27 lat. W 1966 roku reprezentował Francję na Biennale w Wenecji. Sławę zyskał jako surrealista, malujący sceny przypominające senne koszmary. Jego prace na papierze także wypełniają dziwne stwory i znaki.

Fotograf Brassai o rumuńsko-węgierskich korzeniach przybył do Paryża w latach 20. XX wieku, i pamiętamy go przede wszystkim jako autora książki „Rozmowy z Picassem”, obejmującej wspomnienia z lat 30.–60. Ale także we Francji zdobył uznanie jako znakomity fotograf, o czym na wystawie przypominają zdjęcia z serii „Graffiti”

Andre Cadare, który urodził się w Warszawie w 1934 roku, bo jego rodzice byli dyplomatami, młodość spędził w Rumunii, zdecydował się wyjechać w 1967 do Paryża, gdzie zmarł w 1974 roku. Rozgłos przyniosły mu we Francji akcje uliczne oraz zakłócające m.in. oficjalne wernisaże innych artystów w muzeach i galeriach, gdy nieoczekiwanie pojawiał się na nich i rozstawiał na nich charakterystyczne pokolorowane kije, aby zamanifestować, że sztuka nie potrzebuje muzealnego usankcjonowana.