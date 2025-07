Wielką wdzięczność wyrażał także po niemal dziesięciu latach w liście z 29 listopada 1971 r. Powraca w nim do okresu sprzed kilkunastu lat. „Drogi Jarosławie, (...) Pamiętam, jak (…) przyniosłem swoje wiersze do »Twórczości«. Tobie zawdzięczam, że przyjąłeś mnie do Grona”. 47-letni wówczas Zbigniew Herbert zapewnia, że przechowuje w swojej „księdze pamięci wszystkie akty dobroci i przyjaźni w ciągu wielu lat okazywane młodszemu koledze: twój list o aniołach w malarstwie sieneńskim, Twój poświęcony mi piękny wiersz” (chodzi o „*** [Świat się rządzi czterema temperamentami]” w tomie „Jutro żniwa”). Ponadto przypomina wspólny wyjazd do Paryża na spotkanie polskich pisarzy i krytyków z kraju i emigracji. Uczestniczyło tam wiele ówczesnych sław literatury i sztuki. Tam – jak to ujął – matkował mu, gdy wygłaszał swój – jak ocenił – „żałosny referacik”. Zapewniał także: „Wszystko, a także inne sprawy zostaną kiedyś dokładnie opisane. Ściskam cię serdecznie. Twój Zbigniew”.

W późniejszych latach ich relacje jakby rozluźniają się. Herbert dużo podróżuje, częściowo mieszka za granicą, m.in. od jesieni 1965 r. do lata 1971 r., z małymi przerwami wiosną 1969 r. i 1970 r. Korzystał z różnych stypendiów i wsparcia przyjaciół. Zarazem nie cieszył się wówczas dobrym zdrowiem. W 1966 r. zdiagnozowano u niego chorobę afektywną dwubiegunową, która go odtąd cyklicznie dręczyła, paraliżując niekiedy jego pracę.

Obrazuje to list Czesława Miłosza do Aleksandra Wata z marca 1967 r.: „Zbyszek w b. złym stanie – to jest bardzo daleko posunięty rozstrój nerwowy i naprawdę są wielkie podstawy, aby obawiać się o niego. Nigdy go takim nie widziałem”. Jednocześnie Herbert w tych latach mniej angażuje się w sprawy ZLP. Pod koniec 1974 r. pisze list do Iwaszkiewicza, w którym usprawiedliwia swoje nieobecności na posiedzeniach i w pracach Związku. Tłumaczy to leczeniem i wyjazdami zagranicznymi na kuracje. Wspomina też o tym, że przesłał mu niedawno swój ostatni tom wierszy. „Proszę, przyjmij go łaskawie” – zaznaczył.

Iwaszkiewicz faktycznie mógł być rozczarowany słabą aktywnością Herberta w Związku Literatów Polskich, mimo to w liście z 8 października 1974 r. wyraża wiele serdeczności. Sprawy związkowe pozostawił nieco z boku, a zwrócił się do niego jako człowieka i poety: „Bardzo pokochałem Pana Cogito. A także dziękuję Ci, że dałeś kilka wierszy do »Twórczości«. Były prawdziwą ozdobą numeru”. Cieszy się także z tego, że Herbert otrzymał wreszcie mieszkanie na stałe. „Bardzo ci gratuluję”. Mieściło się przy ulicy Promenada na warszawskim Mokotowie. Opowiada mu o swoich sprawach, m.in. o pobycie w Genewie, o nadchodzących różnych plenach, co określał jako „plenumy i zarządy”. Skwitował to wszystko powiedzeniem Konstantego Jeleńskiego: „deszcz, myszy i Polska”. Kończy: „daj buzi”.

Właściwie tylko raz Iwaszkiewicz okazał brak cierpliwości wobec Herberta. Było to po wieczorze ku czci Juliusza Osterwy (25 lat od śmierci wielkiego aktora i reżysera teatralnego), z udziałem – jak ocenił – najlepszych artystów Warszawy. W „Dziennikach” pisał: „W głowie ma kaszę i bezczelne chłopię do niemożliwości”. Przyznaje jednak, że „poeta dobry”. Choć nie zawsze. No, ale „trudno być zawsze d o b r y m poetą”.