Po uderzeniu w ziemię samolot transportowy firmy UPS eksplodował
Eksplozja samochodu wywołała pożar na terenie przemysłowym przylegającym do lotniska w Louisville. To właśnie pożar będący następstwem katastrofy był przyczyną śmierci czterech ofiar (pozostałe trzy ofiary śmiertelne to załoga samolotu) oraz przyczyną doznania obrażeń przez 11 osób, które zostały hospitalizowane.
Gubernator Kentucky Andy Beshear poinformował, że niektórzy ranni doznali „bardzo poważnych” obrażeń. Z jego słów wynika, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć. W rejonie lotniska trwa dogaszanie pożaru.
Samolot, który rozbił się w Louisville, miał pełne zbiorniki paliwa, ponieważ miał odbyć trwający 8,5 godziny lot do Honolulu na Hawajach. Stacja telewizyjna WLKY opublikowała nagranie, na którym widać, że w momencie startu maszyny na jednym ze skrzydeł pojawiły się płomienie. Chwilę po oderwaniu się samolotu od ziemi maszyna spadła i eksplodowała zmieniając się w kulę ognia.
Maszyna, która uległa katastrofie to McDonnell Douglas MD-11, w wersji transportowej – trzysilnikowy samolot szerokokadłubowy średniego i dalekiego zasięgu. Maszyny tego typu były produkowane w latach 1988-2000. Maszyna, która uległa katastrofie, była eksploatowana przez 34 lata. Koncern Boeing, który zaprzestał produkcji samolotów tego typu po fuzji z McDonnell Douglas, zapowiedział współpracę z władzami przy wyjaśnianiu okoliczności katastrofy.
Według danych z serwisu Flightradar24 samolot, który latał w barwach UPS od 2006 roku, w dniu katastrofy odbył lot z Louisville do Baltimore, skąd wrócił do Louisville. Następnie miał odbyć lot do Honolulu. Flightradar24 podaje, że samolot osiągnął wysokość ok. 53 metrów i prędkość ok. 340 km na godzinę, zanim zaczął spadać.
Jak podaje agencja Reutera, w czasie postępowania wyjaśniającego przyczyny katastrofy kluczowym pytaniem będzie czy silnik, który zapalił się w momencie startu, odpadł od maszyny przed katastrofą. Ekspert ds. bezpieczeństwa w ruchu lotniczym John Cox, cytowany przez agencję Reutera ocenił, że niezbędne będzie ustalenie, dlaczego maszyna posiadająca trzy silniki nie była w stanie utrzymać się w powietrzu, po tym jak jeden z silników się zapalił. – Ten samolot powinien być w stanie lecieć dzięki dwóm silnikom – stwierdził.
W związku z pożarem władze nakazały osobom, mieszkającym w promieniu 8 km od lotniska, by nie opuszczały swoich domów.
Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB), agencja zajmująca się badaniem przyczyn wypadków i katastrof w transporcie lotniczym, drogowym, kolejowym i wodnym w Stanach Zjednoczonych, poinformowała, że przeprowadzi postępowanie wyjaśniające ws. przyczyn katastrofy. Na miejsce udał się zespół ekspertów z NTSB. Takie postępowanie trwa zazwyczaj od 12 do 24 miesięcy i kończy się ustaleniem prawdopodobnych przyczyn katastrofy oraz wydaniem rekomendacji, które mają przeciwdziałać podobnym wypadkom w przyszłości.
Lotnisko w Louisville jest siedzibą UPS Worldport – globalnego centrum operacji transportu lotniczego firmy kurierskiej UPS. Jest też największym na świecie obiektem do obsługi przesyłek UPS. Firma kurierska UPS jest największym pracodawcą w Louisville – zatrudnia tam 26 tys. osób.
Lotnisko w Louisville zostało zamknięte po katastrofie. Katastrofa zakłóci też prawdopodobnie realizowanie dostaw przez UPS i jej największych klientów, w tym Amazon, Walmart i amerykańską pocztę.
