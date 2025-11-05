Reklama
Katastrofa lotnicza w USA. Samolot uderzył w ziemię i eksplodował

Co najmniej siedem osób zginęło, a 11 zostało rannych, po tym jak samolot transportowy należący do firmy UPS spadł na ziemię i eksplodował tuż po starcie z lotniska w Louisville, w stanie Kentucky.

Publikacja: 05.11.2025 05:25

Po uderzeniu w ziemię samolot transportowy firmy UPS eksplodował

Po uderzeniu w ziemię samolot transportowy firmy UPS eksplodował

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Eksplozja samochodu wywołała pożar na terenie przemysłowym przylegającym do lotniska w Louisville. To właśnie pożar będący następstwem katastrofy był przyczyną śmierci czterech ofiar (pozostałe trzy ofiary śmiertelne to załoga samolotu) oraz przyczyną doznania obrażeń przez 11 osób, które zostały hospitalizowane. 

Louisville: W momencie startu samolotu transportowego na jego skrzydle pojawił się ogień

Gubernator Kentucky Andy Beshear poinformował, że niektórzy ranni doznali „bardzo poważnych” obrażeń. Z jego słów wynika, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć. W rejonie lotniska trwa dogaszanie pożaru. 

Samolot, który rozbił się w Louisville, miał pełne zbiorniki paliwa, ponieważ miał odbyć trwający 8,5 godziny lot do Honolulu na Hawajach. Stacja telewizyjna WLKY opublikowała  nagranie, na którym widać, że w momencie startu maszyny na jednym ze skrzydeł pojawiły się płomienie. Chwilę po oderwaniu się samolotu od ziemi maszyna spadła i eksplodowała zmieniając się w kulę ognia. 

Maszyna, która uległa katastrofie to McDonnell Douglas MD-11, w wersji transportowej – trzysilnikowy samolot szerokokadłubowy średniego i dalekiego zasięgu. Maszyny tego typu były produkowane w latach 1988-2000. Maszyna, która uległa katastrofie, była eksploatowana przez 34 lata. Koncern Boeing, który zaprzestał produkcji samolotów tego typu po fuzji z McDonnell Douglas, zapowiedział współpracę z władzami przy wyjaśnianiu okoliczności katastrofy. 

Aż 5 mld dol. stracił Boeing w III kwartale
Transport
Wielka strata Boeinga. Ale w Seattle i tak wielka radość

Według danych z serwisu Flightradar24 samolot, który latał w barwach UPS od 2006 roku, w dniu katastrofy odbył lot z Louisville do Baltimore, skąd wrócił do Louisville. Następnie miał odbyć lot do Honolulu. Flightradar24 podaje, że samolot osiągnął wysokość ok. 53 metrów i prędkość ok. 340 km na godzinę, zanim zaczął spadać. 

Jak podaje agencja Reutera, w czasie postępowania wyjaśniającego przyczyny katastrofy kluczowym pytaniem będzie czy silnik, który zapalił się w momencie startu, odpadł od maszyny przed katastrofą. Ekspert ds. bezpieczeństwa w ruchu lotniczym John Cox, cytowany przez agencję Reutera ocenił, że niezbędne będzie ustalenie, dlaczego maszyna posiadająca trzy silniki nie była w stanie utrzymać się w powietrzu, po tym jak jeden z silników się zapalił. – Ten samolot powinien być w stanie lecieć dzięki dwóm silnikom – stwierdził. 

W związku z pożarem władze nakazały osobom, mieszkającym w promieniu 8 km od lotniska, by nie opuszczały swoich domów. 

Katastrofa zakłóci realizowanie dostaw przez UPS. Ucierpią m.in. klienci Amazona

Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB), agencja zajmująca się badaniem przyczyn wypadków i katastrof w transporcie lotniczym, drogowym, kolejowym i wodnym w Stanach Zjednoczonych, poinformowała, że przeprowadzi postępowanie wyjaśniające ws. przyczyn katastrofy. Na miejsce udał się zespół ekspertów z NTSB. Takie postępowanie trwa zazwyczaj od 12 do 24 miesięcy i kończy się ustaleniem prawdopodobnych przyczyn katastrofy oraz wydaniem rekomendacji, które mają przeciwdziałać podobnym wypadkom w przyszłości. 

Lotnisko w Louisville jest siedzibą UPS Worldport – globalnego centrum operacji transportu lotniczego firmy kurierskiej UPS. Jest też największym na świecie obiektem do obsługi przesyłek UPS. Firma kurierska UPS jest największym pracodawcą w Louisville – zatrudnia tam 26 tys. osób. 

Lotnisko w Louisville zostało zamknięte po katastrofie. Katastrofa zakłóci też prawdopodobnie realizowanie dostaw przez UPS i jej największych klientów, w tym Amazon, Walmart i amerykańską pocztę. 

Źródło: rp.pl

