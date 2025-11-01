Rzecznik TSUE: Polska musi mieć alternatywę dla małżonków jednej płci

Na wokandę TSUE trafiła podobna sprawa Jakuba Cupriaka-Trojana i Mateusza Trojana, którzy związek małżeński zawarli w 2018 r. w Berlinie (jeden z panów ma także niemieckie obywatelstwo). Gdy wnieśli o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa, spotkali się z odmową. Uzasadnienie - jak wyżej.

I w tym przypadku panowie przegrali w WSA, lecz NSA tym razem postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym. Chce ustalić, czy polskie przepisy oraz dotychczasowa praktyka, które nie zezwalają ani na uznanie małżeństwa osób tej samej płci, ani na transkrypcję aktu takiego małżeństwa do rejestru stanu cywilnego, są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że w sprawie wypowiedział się już rzecznik generalny TSUE Jean Richard de la Tour. W swojej opinii stwierdził, że choć kwestie stanu cywilnego, w tym normy dotyczące małżeństwa, należą do kompetencji państw członkowskich, to powinny one wykonywać tę kompetencję zgodnie z prawem Unii. A prawo Unii wymaga od państwa członkowskiego uznania małżeństwa osób tej samej płci zawartego w innym państwie członkowskim. Brak jakiegokolwiek uznania związku małżeńskiego zawartego w innym państwie członkowskim ogranicza swobodę przemieszczania się i pobytu obywateli Unii gwarantowaną im przez prawo Unii. Poza tym nieuznanie tego związku może naruszać prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

- W przypadku, gdy państwo członkowskie nie przewiduje małżeństw osób tej samej płci, musi ustanowić odpowiednie procedury w celu jawności wobec osób trzecich takich małżeństw zawartych w innym państwie członkowskim. Tylko to zapobiegnie pozostawianiu jednopłciowych par w próżni prawnej, która nie pozwala na uregulowanie podstawowych aspektów ich życia związanych z własnością, opodatkowaniem lub dziedziczeniem – stwierdził Jean Richard de la Tour.

Już 25 listopada dowiemy się, czy TSUE zgadza się z rekomendacją swego rzecznika generalnego (zwykle się zgadza).