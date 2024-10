Rząd Donalda Tuska ujawnił projekt ustawy o związkach partnerskich

Czytaj więcej W sądzie i w urzędzie Związki partnerskie coraz bliżej Projekt ustawy o związkach partnerskich został wpisany do wykazu prac Rady Ministrów. Przepisy mają przyznać osobom, które zdecydują się na rejestrowany związek partnerski prawo do informacji o stanie zdrowia, dziedziczenia czy wspólnego rozliczania.

Jak będzie wyglądała kwestia majątku w związku partnerskim

Projekt zawiera uregulowania dotyczące wspólnego majątku. Otóż z chwilą zarejestrowania związku partnerskiego osoby w związku partnerskim będzie łączyć ustrój rozdzielności majątkowej. Każda z osób w związku partnerskim zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem związku partnerskiego, jak i majątek nabyty później. Każda z osób zarządza samodzielnie swoim majątkiem.

Jednocześnie osoby w zarejestrowanym związku partnerskim będą mogły przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego (umowa majątkowa partnerska) ustanowić wspólność majątkową (wspólność partnerską) obejmującą przedmioty majątkowe określone w tej umowie (wspólny majątek partnerski). Umowa taka będzie mogła poprzedzać zarejestrowanie związku partnerskiego.



A co w przypadku rozwiązania takiego związku? "Przez rok po ustaniu związku partnerskiego byłe osoby partnerskie będą zobowiązane do wzajemnej alimentacji, jeżeli jedna z nich znajdzie się w niedostatku. Obowiązek ten dotyczył będzie sytuacji, gdy doszło do rozwiązania związku partnerskiego zarówno na mocy oświadczenia jednej ze stron jak i zgodnego oświadczenia stron. Obowiązek alimentacyjny będzie wygasał po upływie roku oraz na skutek zawarcia przez osobę uprawnioną małżeństwa lub nowego związku partnerskiego. Wygaśnięcie tego obowiązku nie będzie stanowić jednak przeszkody do wydania przez sąd rozstrzygnięcia o świadczeniach alimentacyjnych należnych za okres, w którym znajdował on zastosowanie".

Co z dziećmi w związku partnerskim

Ustawa nie przewiduje możliwości ani adopcji zewnętrznej, ani możliwości przysposobienia dziecka/dzieci partnera/partnerki. Jak jednak zaznaczono w uzasadnieniu projektu osoba w rejestrowanym związku partnerskim będzie uprawniona do „uczestniczenia w sprawowaniu bieżącej pieczy nad wspólnie z nim zamieszkującym dzieckiem pozostającym pod władzą rodzicielską drugiej z osób w związku partnerskim i jego wychowaniu, chyba że sprzeciwi się temu którekolwiek z rodziców wykonujących władzę rodzicielską nad tym dzieckiem”.