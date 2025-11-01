Aktualizacja: 01.11.2025 07:40 Publikacja: 01.11.2025 06:15
Zarówno neandertalczycy, jak i późniejsi łowcy-zbieracze mezolityczni (Homo sapiens) poprzez użycie ognia i łowiectwo mieli odegrać istotną rolę w kształtowaniu wzorców roślinności w całej Europie.
Badaniami kierowała Anastasia Nikulina z Uniwersytetu w Lejdzie. W skład jej międzynarodowego zespołu wchodzili naukowcy z Francji, Danii, Wielkiej Brytanii i Holandii zajmujący się archeologią, geologią, ekologią i palinologią (nauką o pyłkach). Wyniki badań opublikowano 22 października w czasopiśmie naukowym PLOS One.
Badacze szukali wyjaśnienia zagadki z dziedziny paleoekologii. Chcieli dowiedzieć się, ile prehistorycznych zmian roślinności w Europie można przypisać klimatowi, pożarom lasów i konsumpcji roślin przez zwierzęta, a ile działalności człowieka. W swoich badaniach skupili się na dwóch ciepłych okresach z przeszłości. Pierwszy z nich to ostatni okres interglacjału (około 125 000–116 000 lat temu), kiedy neandertalczycy byli jedynymi ludźmi w Europie. Natomiast drugi – to wczesny holocen, czas tuż po ostatniej epoce lodowcowej (12 000–8 000 lat temu), kiedy na naszym kontynencie żyli mezolityczni łowcy-zbieracze (Homo sapiens).
Badania były możliwe nie tylko dzięki współpracy interdyscyplinarnej, ale także opracowaniu zaawansowanych modeli komputerowych do symulacji dawnych ekosystemów. W symulacjach tych naukowcy połączyli wyjątkowo duży zestaw nowych danych przestrzennych obejmujących całą Europę na przestrzeni tysięcy lat z algorytmem optymalizacyjnym opracowanym przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu byli w stanie sprawdzić tysiące scenariuszy i zidentyfikować te najbardziej prawdopodobne.
Naukowcy porównali modele naturalnej roślinności oparte na klimacie z rekonstrukcjami na podstawie pyłków z dwóch wspomnianych okresów. W efekcie odkryli rozbieżności między tymi zbiorami danych, co sugerowało, że czynniki naturalne, w tym spożycie roślin przez zwierzęta i wahania klimatyczne, nie mogły wyjaśnić zmian zachodzących w roślinności obserwowanych w zachowanych pradawnych pyłkach.
Według naukowców oznacza to, że zarówno neandertalczycy, jak i późniejsi mezolityczni łowcy-zbieracze wywarli silny wpływ na wzorce roślinności w Europie – na długo przed pojawieniem się rolnictwa.
– Nasze symulacje pokazują, że mezolityczni łowcy-zbieracze mogli wpłynąć na rozmieszczenie gatunków roślin nawet w 47 proc. Wpływ neandertalczyków był mniejszy, ale wciąż mierzalny […] – powiedziała Anastasia Nikulina cytowana w komunikacie Uniwersytetu w Aarhus.
Wpływ działalności człowieka na roślinność obejmował zarówno skutki pożarów – spalenie drzew i krzewów – jak i wcześniej pomijany czynnik: polowanie na duże zwierzęta roślinożerne.
– Badanie to przedstawia nowy obraz przeszłości. Stało się dla nas jasne, że same zmiany klimatu, duże zwierzęta roślinożerne i naturalne pożary nie mogą wyjaśnić wyników badań pyłków. Uwzględnienie czynnika ludzkiego – oraz skutków pożarów wywołanych przez człowieka i polowań – dało znacznie lepsze dopasowanie – podkreślił Jens-Christian Svenning z Uniwersytetu w Aarhus, jeden ze współautorów badań cytowany w komunikacie uczelni.
Nowe badania pokazują, zdaniem naukowców, że początki transformacji krajobrazu przez człowieka miały miejsce znacznie wcześniej, niż do tej pory zakładano.
Naukowcy zaznaczają, że mimo wyników nowych badań nadal istnieją luki w wiedzy na temat wczesnego wpływu człowieka na krajobraz. Twierdzą, że interesujące byłoby przeprowadzenie symulacji komputerowych dotyczących innych okresów historycznych i innych części świata, w tym przede wszystkim Ameryki Północnej i Południowej oraz Australii. Kontynenty te nigdy bowiem – przed pojawieniem się Homo sapiens – nie były zamieszkane przez wcześniejsze gatunki człowiekowatych. Tym samym ich zbadanie dałoby możliwość porównania krajobrazów z niedawnej przeszłości z krajobrazami bez wpływu człowieka.
