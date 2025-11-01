Z tego artykułu dowiesz się: Jaki wpływ mieli pierwotni ludzie na europejskie krajobrazy w późnym plejstocenie?

Zarówno neandertalczycy, jak i późniejsi łowcy-zbieracze mezolityczni (Homo sapiens) poprzez użycie ognia i łowiectwo mieli odegrać istotną rolę w kształtowaniu wzorców roślinności w całej Europie.

W jaki sposób pierwotni ludzie wpływali na krajobraz Europy? Najnowsze badania

Badaniami kierowała Anastasia Nikulina z Uniwersytetu w Lejdzie. W skład jej międzynarodowego zespołu wchodzili naukowcy z Francji, Danii, Wielkiej Brytanii i Holandii zajmujący się archeologią, geologią, ekologią i palinologią (nauką o pyłkach). Wyniki badań opublikowano 22 października w czasopiśmie naukowym PLOS One.

Badacze szukali wyjaśnienia zagadki z dziedziny paleoekologii. Chcieli dowiedzieć się, ile prehistorycznych zmian roślinności w Europie można przypisać klimatowi, pożarom lasów i konsumpcji roślin przez zwierzęta, a ile działalności człowieka. W swoich badaniach skupili się na dwóch ciepłych okresach z przeszłości. Pierwszy z nich to ostatni okres interglacjału (około 125 000–116 000 lat temu), kiedy neandertalczycy byli jedynymi ludźmi w Europie. Natomiast drugi – to wczesny holocen, czas tuż po ostatniej epoce lodowcowej (12 000–8 000 lat temu), kiedy na naszym kontynencie żyli mezolityczni łowcy-zbieracze (Homo sapiens).

Badania były możliwe nie tylko dzięki współpracy interdyscyplinarnej, ale także opracowaniu zaawansowanych modeli komputerowych do symulacji dawnych ekosystemów. W symulacjach tych naukowcy połączyli wyjątkowo duży zestaw nowych danych przestrzennych obejmujących całą Europę na przestrzeni tysięcy lat z algorytmem optymalizacyjnym opracowanym przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu byli w stanie sprawdzić tysiące scenariuszy i zidentyfikować te najbardziej prawdopodobne.