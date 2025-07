Trzeba jednak pamiętać, że przybysze z Europy to nie źródło problemu, z którym obecnie mierzy się Japonia. Od lat najwięcej turystów przyjeżdża tu z Korei, Chin, Tajwanu i USA. Chińczycy mają pieniądze i chętnie je wydają. Japończycy patrzą na nich z zazdrością – Chiny są dzisiaj tym, czym Japonia była kilka dekad temu, obiektem podziwu całego świata. Chińczycy przywożą też swoje zwyczaje – są hałaśliwi i bardziej chaotyczni od zdyscyplinowanych i poukładanych Japończyków. W restauracjach zamawiają dużo dań, a potem zostawiają połowę jedzenia, co dla miejscowych jest bulwersujące. Zostawiają też po sobie śmieci, a to grzech śmiertelny w oczach mieszkańców Japonii. Zdarzają się również skandale: w historycznej części Kioto doszło jakiś czas temu do awantury z udziałem chińskich turystów. Na uwagi Japończyków, turyści z ChRL odpowiedzieli groźbami: Któregoś dnia i tak was najedziemy. Nagranie z telefonu dokumentujące to zajście przetoczyło się przez japońskie media i wywołało wzburzenie opinii publicznej.

Sony, Toshiba, Canon, Fujitsu... Gdzie się podziała tamta nowoczesna Japonia?

W latach 80. Japonia była światowym centrum innowacyjności. To tutaj firma Sony tworzyła technologie i rozwiązania, które zmieniały świat rozrywki. Japońskie firmy motoryzacyjne, świetnie zorganizowane, nowoczesne i stawiające na niezawodność, zadawały druzgocące ciosy europejskiej i amerykańskiej motoryzacji, a japońscy producenci zegarków kwarcowych – dobrze wykonanych, precyzyjnych i tanich – o mały włos nie wykończyli szwajcarskiego przemysłu zegarkowego, mając za nic jego 200-letnie tradycje i wspaniałe rzemiosło. W obliczu japońskiej nowoczesności, perfekcyjnej organizacji pracy i celu, jakim była światowa dominacja, całe gałęzie europejskiego i amerykańskiego przemysłu wydawały się skansenem. Świat okazał się bezradny wobec japońskiej potęgi i nowoczesności, a o Japonii mówiono, że to kraj żyjący w przyszłości. To tu w pierwszej kolejności pojawiały się technologie, które z czasem miały podbić świat. Japonia wyznaczała kurs rozwoju – i pracowała w rytmie, który Zachodowi wydawał się nieludzki. Pracowitość, dokładność, wierność organizacji, hierarchia – to były fundamenty sukcesu japońskiej gospodarki, kraju rzuconego na kolana przez bomby atomowe, który w ciągu kilku dekad stanął w pierwszym szeregu światowych potęg gospodarczych.

Te czasy minęły. Innowacyjność to dzisiaj domena Chińczyków. Japońskie koncerny, przed których potęgą 30 lat temu drżał przemysł Zachodu, obecnie często drepczą w miejscu, skrępowane skostniałym systemem obowiązującym w korporacjach, który wymusza hierarchiczność i dławi innowacyjność. – W tym kraju nie przyjęły się start-upy. Nikt nie chce w nich pracować – przekonuje mnie jeden z zagranicznych dziennikarzy pracujących w Tokio.

Wielu Europejczykom Japonia wciąż jawi się jako kraj ultranowoczesny i pod wieloma względami nadal tak jest, ale widać też wyraźnie, że dawna potęga kruszeje, a pamiętająca lata 70. i 80. infrastruktura coraz częściej się sypie. Niemymi świadkami tej przemijającej chwały są choćby stare klimatyzatory na stacjach metra w Tokio, wielkie jak meblościanka i pamiętające czasy Ronalda Reagana. Kiedyś dzielnie schładzały czoła pracowników korporacji, których każdego ranka wypluwały wypełnione po brzegi pociągi tokijskiego metra. Dzisiaj, przybrudzone i rdzewiejące, często już nie chłodzą, a jedynie mielą gorące i wilgotne powietrze na podziemnych peronach.

Większość turystów odwiedza tylko trzy miasta: Tokio, Kioto i Osakę

Jeszcze raz skrzyżowanie w dzielnicy Shibuya, tym razem późnym wieczorem. Dwójka amerykańskich dwudziestolatków nagrywa tanecznego TikToka. W wieczornym tłumie, który wyległ na najbardziej oblegane tokijskie skrzyżowanie, próbują odegrać synchroniczny układ taneczny. Muzyka, do której starają się tańczyć, ledwo przebija się przez hałas panujący na ulicy, w którym głosy przechodniów mieszają się z warkotem samochodów, łoskotem pociągów przetaczających się przez estakady, a także – z dźwiękami reklam dochodzącymi zewsząd. Wieczorem skrzyżowanie w Shibuyi to najgorsze miejsce na Ziemi dla tych, którzy nie znoszą tłumów oraz nadmiaru bodźców.