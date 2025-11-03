Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany w priorytetach politycznych wprowadza nowa koalicja rządowa Andreja Babiša?

Jakie są kluczowe różnice między Andrejem Babišem a Viktorem Orbánem w stosunkach z Unią Europejską?

Dlaczego koalicja Babiša nie zamierza przeprowadzać referendum w sprawie członkostwa w UE?

Jakie plany dotyczące polityki wewnętrznej i gospodarczej ma nowy rząd?

Jakie są przewidywania dotyczące polityki zagranicznej Czech, zwłaszcza w sprawie wojny w Ukrainie?

Kiedy Andrej Babiš był poprzednio u władzy (w latach 2017–21), jego ruch należał w Parlamencie Europejskim do liberalnej grupy Renew, której ton nadawał Emmanuel Macron. Ale od zeszłego roku jest częścią Patriotów za Europą, która jednoczy takie populistyczne i nacjonalistyczne ugrupowania jak francuskie Zjednoczenie Narodowe, hiszpański Vox czy Wolnościowa Partia Austrii. To sygnał ewolucji, jaką przeszedł były i przyszły czeski premier.

Teraz może pójść jeszcze dalej na prawo. W poniedziałek ANO, które wygrało wybory parlamentarne na początku października, uzyskując 34,5 proc., zawarło porozumienie koalicyjne ze skrajnie prawicowym ugrupowaniem Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPO – 7,8 proc.), którego lider Tomio Okamura ma zostać przewodniczącym parlamentu. A także z ruchem Kierowcy dla Siebie (Auto – 6,8 proc.), którego liderom przypadnie być może teka obrony lub spraw zagranicznych. Łącznie nowa koalicja będzie miała 108 deputowanych w 200-osobowej izbie niższej parlamentu.

W Senacie nowa koalicja nie ma większości

Babiš od razu zastrzegł jednak, że nie spełni podstawowego warunku pierwszego ze swoich aliantów: referendum w sprawie członkostwa w Unii.