Sezon kultury 2025 w Polsce i Rumunii

W maju na Festiwalu „News from Polska” w Bukareszcie pokażemy serię performatywnych spektakli: „Bitch or not to bitch” (nagroda główna SzekspirOFF na 28. Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku) w wykonaniu zespołu Hertz Haus, „As Long As We Dance...” Renaty Piotrowskiej-Auffret, „WoW” Marty Wołowiec, „Valeska Valeska Valeska Valeska” Dominiki Knapik oraz „Cezary Goes to War” Komuny Warszawa.

Na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Sybinie 20-21 czerwca zostanie przedstawiony wspólny projekt rumuńskich choreografów oraz poznańskiego zespołu Polskiego Teatru Tańca. Spektakl „Toaca" połączy muzykę i taniec, interpretując na wiele różnych sposobów spuściznę teatralną i kulturową Rumunii.

Mamy wspólny język, jest nim kultura.

Największa polska diaspora w Rumunii żyje na Bukowinie. Opowie o niej fotoreportaż Justyny Mielnikiewicz, prezentowany w Muzeum Narodowym Bukowiny w Suczawie, a także w Muzeum Chłopa Rumuńskiego w Bukareszcie oraz w Państwowym Muzeum Etnograficznym.

Z Bukowiną związany jest też temat filmu dokumentalnego „Kumotry” w reżyserii Emilii Śniegoskiej, w którego koprodukcję zaangażował się Instytut Adama Mickiewicza. Film wyprodukowany przez Vision House Productions zakwalifikował się na festiwale filmowe Visions du Reel i Doc Fest w Monachium.

W Bukareszcie można jeszcze oglądać do 9 marca wystawę „Tadeusz Kantor – artysta zawsze i wszędzie”, otwartą w ubiegłym roku.