Jakub Małecki o tworzeniu scen erotycznych, oglądaniu walk MMA i niechęci do pisania blurbów

„Święto ognia” zostało zekranizowane w 2023 r., a w drodze jest już kolejna adaptacja – „Horyzontu”, który usilnie próbuje zekranizować Bodo Kox. Produkcja znajduje się obecnie na trudnym etapie gromadzenia funduszy, ale może już niedługo zobaczymy ją w kinach.

Jego następna powieść, której premiera zaplanowana jest na 10 września, nie będzie już tak osobista, jak poprzednie, ale będzie za to „najbardziej intymna i namiętna” w jego dotychczasowym dorobku. Akcja rozgrywa się w Warszawie w dość krótkim czasie i skupia się na parze. Jakub Małecki świadomie spróbował przedstawić sceny fizycznej intymności, których do tej pory było w jego książkach niewiele. Opowiada w podcaście, jak szukał sposobów, by seksualność sportretować bez banału czy wulgarności.

Na koniec pisarz uchyla trochę rąbka prywatności, opowiada o swojej nowej pasji – ogrodnictwie, mówi o drzewach, które sadzi, i jaką się kieruje filozofią w uprawie swojego leśnego ogrodu. Opowiada też niesamowitą historię o tym, że od 21 lat prowadzi dziennik czytelniczy i zapisuje kolejne przeczytane przez siebie książki – to jednocześnie najdłuższa rzecz, jaką w życiu napisał, plik tekstowy ma więcej znaków niż którakolwiek z jego powieści. Wśród jego ulubionych autorów są Joseph Conrad i Hermann Hesse, a ostatnio czytał z przyjemnością Romaina Gary'ego i Jula Łyskawę. Literatura mu sprawia radość tylko wtedy, kiedy jest całkowicie dobrowolna i bezinteresowna, w związku z tym unika pisania blurbów czy płatnej współpracy z wydawnictwami – jak mu się coś spodoba, to pisze o tym na swoich profilach w mediach społecznościowych bez żadnego planu czy zlecenia. Rozwija też w podcaście nieoczywistą myśl, że „autor nie jest mu do niczego potrzebny, wystarcza książka”.

W wolnych chwilach śledzi sporty walki, gale MMA, czasem boks, wystrzega się natomiast freak fightów. Podziwia poświęcenie sportowców, ale sam, mimo pewnej dozy umiejętności, nie wziąłby udziału w walce pokazowej ani charytatywnej z powodu braku psychicznej odporności na publiczne występy.

Podcast powstał we współpracy z internetową księgarnią Nexto, dystrybutorem e-booków, audiobooków i prasy.