- Potępiamy to – wykorzystywanie ciężkiej broni bez określonego celu, poza strefą konfliktu... użycie siły niezgodne z prawem międzynarodowym – oświadczył p.o. premiera Tajlandii Phumtham Wechayachai. Stojący na czele rządu Tajlandii polityk zapewnił, że jego kraj jest gotów do rozwiązania konfliktu w sposób pokojowy. - Ale to, co się stało, było prowokacją i musimy się bronić - podkreślił.

Minister zdrowia Tajlandii Somsak Thepsuthin oświadczył, że w czasie ostrzału z terytorium Kambodży trafiony został szpital w prowincji Surin. Według niego atak ten należy traktować jak zbrodnię wojenną.

Konflikt Kambodży z Tajlandią z 2011 roku W 2011 roku doszło do konfliktu zbrojnego między Kambodżą a Tajlandią na spornym odcinku granicy wokół świątyni Preah Vihear. Walki rozpoczęły się w lutym, ale ich najbardziej intensywna faza miała miejsce w kwietniu i maju, gdy doszło do wymiany ognia między armiami obu państw z użyciem artylerii oraz wyrzutni rakiet. W strciach zginęło co najmniej 15 osób (zarówno żołnierzy, jak i cywilów), a kilkadziesiąt zostało rannych. Ponadto około 500 tysięcy mieszkańców przygranicznych terenów zostało ewakuowanych.



Konflikt dotyczył sporu o kontrolę nad terenem wokół świątyni Preah Vihear, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, która znajduje się na granicy obu krajów. Obie strony oskarżały się nawzajem o prowokacje i naruszanie granicy. Kambodża wezwała ONZ do utworzenia strefy buforowej, a Tajlandia wycofała się z konwencji UNESCO w proteście przeciwko decyzjom dotyczącym świątyni.



Walki zakończyły się formalnym zawieszeniem broni 4 maja 2011 roku. Wobec niemożności osiągnięcia porozumienia w rozmowach z Tajlandią Kambodża zwróciła się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który w 2013 roku orzekł, że sporny teren należy do Kambodży, a Tajlandia musi wycofać swoje wojska.

Obie strony oskarżają się nawzajem o doprowadzenie do największej od 13 lat eskalacji. Tajlandia w środę odwołała swojego ambasadora z Phnom Penh i wydaliła ambasadora Kambodży. Powodem takiego posunięcia były dwa incydenty, w których tajscy żołnierze stracili kończyny w wyniku wybuchów min w rejonie spornych odcinków granicy. Tajlandia twierdzi, że był to efekt niedawnego zaminowania tych terenów przez Kambodżę. Z kolei Kambodża twierdzi, że oskarżenia te są bezpodstawne.

W piątek, w związku z sytuacją na granicy Tajlandii i Kambodży, zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. O zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady wnioskowała Kambodża.

USA wezwały do natychmiastowego zakończenia walk. - Jesteśmy poważnie zaniepokojeni eskalacją przemocy wzdłuż granicy Tajlandii z Kambodżą i głęboko zasmuceni doniesieniami o poszkodowanych cywilach – oświadczył w czasie konferencji prasowej zastępca rzecznika Departamentu Stanu Tommy Pigott. - USA żądają natychmiastowego wstrzymania walk, ochrony cywilów i pokojowego rozwiązania konfliktu - dodał.