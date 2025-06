Hun Sen mówił o tym w czasie spotkania z dowódcami kambodżańskiej armii w sztabie w Samrong, mieście położonym w północno-zachodniej Kambodży. Przewodniczący Senatu spotkał się też z przedstawicielami władz lokalnych prowincji Ŭddâr Méanchey.

Były premier Kambodży wyraził opinię, że jeśli stanowisko władz w Bangkoku nie zmieni się wówczas oba kraje może czekać „długa wojna”, inaczej niż w 2011 roku (wówczas walki trwały ok. dwóch miesięcy).

Konflikt Kambodży z Tajlandią z 2011 roku

W 2011 roku doszło do konfliktu zbrojnego między Kambodżą a Tajlandią na spornym odcinku granicy wokół świątyni Preah Vihear. Walki rozpoczęły się w lutym, ale ich najbardziej intensywna faza miała miejsce w kwietniu i maju, gdy doszło do wymiany ognia między armiami obu państw z użyciem artylerii oraz wyrzutni rakiet. W strciach zginęło co najmniej 15 osób (zarówno żołnierzy, jak i cywilów), a kilkadziesiąt zostało rannych. Ponadto około 500 tysięcy mieszkańców przygranicznych terenów zostało ewakuowanych.



Konflikt dotyczył sporu o kontrolę nad terenem wokół świątyni Preah Vihear, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, która znajduje się na granicy obu krajów. Obie strony oskarżały się nawzajem o prowokacje i naruszanie granicy. Kambodża wezwała ONZ do utworzenia strefy buforowej, a Tajlandia wycofała się z konwencji UNESCO w proteście przeciwko decyzjom dotyczącym świątyni.



Walki zakończyły się formalnym zawieszeniem broni 4 maja 2011 roku. Wobec niemożności osiągnięcia porozumienia w rozmowach z Tajlandią Kambodża zwróciła się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który w 2013 roku orzekł, że sporny teren należy do Kambodży, a Tajlandia musi wycofać swoje wojska.