„Skandaliczny”, „haniebny” transparent izraelskich kibiców. Reaguje Kancelaria Prezydenta i szef MSZ

Szef MSZ Radosław Sikorski odniósł się na platformie X do treści transparentu, który izraelscy kibice wywiesili w Debreczynie podczas meczu Maccabi Hajfa z Rakowem Częstochowa. Wyraził nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości.

Publikacja: 15.08.2025 14:27

Piłkarze Rakowa Częstochowa i Maccabi Hajfa po meczu 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji z Macca

Piłkarze Rakowa Częstochowa i Maccabi Hajfa po meczu 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji z Maccabi Hajfa. W tle widać transparent

Foto: PAP/Waldemar Deska

Bartosz Lewicki

Chodzi o transparent, wywieszony przez izraelskich kibiców klubu Maccabi Hajfa podczas czwartkowego meczu z Rakowem Częstochwa w eliminacjach Ligi Konferencji. Na transparencie napisano w języku angielskim: „Mordercy od 1939 roku”. Na baner zareagowała w piątek Kancelaria Prezydenta apelując o stanowczą reakcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych i konkretne działania polskiej dyplomacji w tej sprawie.

Spotkanie odbyło się w węgierskim Debreczynie, ponieważ z uwagi na napiętą sytuację w Izraelu tamtejsze drużyny nie mogą grać domowych meczów w europejskich pucharach u siebie.

W nocy z czwartku na piątek ambasada Izraela w Polsce zareagowała na treść transparentu na platformie X: „Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny żadnej ze stron nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców”.

Radosław Sikorski: Mam nadzieję, że izraelska młodzież jest tego uczona

Szef MSZ Radosław Sikorski podziękował ambasadzie Izraela w Polsce za reakcję na „skandaliczny” transparent kibiców Maccabi Hajfa.

We wpisie Sikorski wyraził nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości.

„Skandaliczny”, „haniebny” transparent

Jak dodano, ambasador Polski w Izraelu Maciej Hunia będzie „rozmawiał o tym haniebnym incydencie z tamtejszym MSZ”. „Relacje polsko-izraelskie nie mogą być – i nie będą – niszczone przez ekstremistów. W przekonaniu, że ani na stadionach sportowych, ani poza nimi nie ma miejsca na przemoc i mowę nienawiści, wzywamy do stosownej reakcji na ten incydent władze UEFA” – napisał MSZ.

Reakcja szefa MSWiA

Również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że polska policja wystąpiła do strony węgierskiej o możliwość zidentyfikowania sprawców. 

Radosław Sikorski poinformował po rozmowie z Marcinem Kierwińskim, że jeśli Węgry pomogą zidentyfikować kibiców, odpowiedzialnych za transparent, to dostaną oni zakaz wjazdu do Polski. Sikorski podkreślił też, że dyplomacja nie jest „kibolską ustawką”. 

„Haniebny transparent nie wystawiło państwo Izrael, tylko tamtejsze zakute łby. Ustaliłem z ministrem Marcinem Kierwińskim, że jeśli Węgry pomogą nam ich zidentyfikować, to dostaną zakaz wjazdu do Polski. Proszę też zważyć, czy chcemy aby nasz ambasador był wzywany na dywanik w Tel Awiwie za każdym razem gdy jakiś dureń napisze ŁKS Żydy” – napisał na platformie X.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Izrael

Advertisement
