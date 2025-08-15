„Skandaliczny”, „haniebny” transparent izraelskich kibiców. Reaguje Kancelaria Prezydenta i szef MSZ

Chodzi o transparent, wywieszony przez izraelskich kibiców klubu Maccabi Hajfa podczas czwartkowego meczu z Rakowem Częstochwa w eliminacjach Ligi Konferencji. Na transparencie napisano w języku angielskim: „Mordercy od 1939 roku”. Na baner zareagowała w piątek Kancelaria Prezydenta apelując o stanowczą reakcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych i konkretne działania polskiej dyplomacji w tej sprawie.

Spotkanie odbyło się w węgierskim Debreczynie, ponieważ z uwagi na napiętą sytuację w Izraelu tamtejsze drużyny nie mogą grać domowych meczów w europejskich pucharach u siebie.

W nocy z czwartku na piątek ambasada Izraela w Polsce zareagowała na treść transparentu na platformie X: „Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny żadnej ze stron nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców”.