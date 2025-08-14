Rosjanie zwracają uwagę na symboliczne miejsce, w którym dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem

Doradca Putina zwrócił uwagę, że baza Elmendorf-Richardson w Anchorage znajduje się w pobliżu cmentarza, na którym pochowani są radzieccy piloci uczestniczący w realizacji programu Lend-Lease, w ramach którego USA wspierały walczący z III Rzeszą Związek Radziecki. Na cmentarzu spoczywa dziewięciu radzieckich pilotów, a także dwóch innych żołnierzy i dwóch cywilów, którzy zginęli w latach 1942-1945, w trakcie operacji dostarczania samolotów z USA do ZSRR.

Rozmowy Władimira Putina z Donaldem Trumpem w 2025 roku Donald Trump i Władimir Putin ostatni raz spotkali się w 2019 roku, w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu, gdy obaj uczestniczyli w szczycie G20. 12 lutego 2025 roku doszło do pierwszej rozmowy telefonicznej między Trumpem i Putinem po powrocie prezydenta USA do Białego Domu. Rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji na Ukrainie, ale też Bliskiego Wschodu i relacji rosyjsko-amerykańskich. 18 lutego, w czasie drugiej rozmowy przywódców USA i Rosji, Putin zgodził się na 30-dniowe wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Do ostatniej rozmowy telefonicznej doszło 7 lipca 2025 roku. Po tej rozmowie Trump wyraził rozczarowanie brakiem woli dążenia do pokoju przez Putina.

– Spotkanie odbędzie się w takim ważnym historycznie miejscu, przypominającym o braterstwie broni naszych narodów i naszych krajów – mówił Uszakow zwracając uwagę, że ma to symboliczny wymiar w roku, w którym obchodzona jest 80. rocznica zwycięstwa aliantów nad III Rzeszą i Cesarstwem Japonii.

Donald Trump ma na Alasce domagać się od Władimira Putina zawieszenia broni

Przed szczytem na Alasce doszło do wideokonferencji z udziałem Donalda Trumpa, w której wzięli też udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jak podaje CNN, powołując się na źródła w Europie, w czasie rozmów Trump miał zasygnalizować, że będzie domagał się od Putina zgody na zawieszenie broni, która byłaby z jego strony „gestem dobrej woli”.

Na 30-dniowe, bezwarunkowe zawieszenie broni, które dałoby czas na negocjacje pokojowe, Ukraina zgodziła się już wiosną – Rosja jednak odrzucała taką możliwość przedstawiając warunki, które musiałyby zostać wcześniej ustalone (m.in. wstrzymanie dostaw pomocy wojskowej z Zachodu na Ukrainę).