Aktualizacja: 14.08.2025 14:37 Publikacja: 14.08.2025 12:40
Donald Trump i Władimir Putin
Foto: REUTERS
Uszakow podkreślił, że – biorąc pod uwagę, iż informacja o tym, że do spotkania dojdzie pojawiła się dopiero pięć dni temu – przygotowania do spotkania przebiegały w „intensywnym trybie”. – Mnóstwo technicznych kwestii zostało rozwiązanych, w tym spraw wizowych i, oczywiście, po pierwsze i najważniejsze, wypracowywano polityczny komponent – mówił doradca Putina.
– Program spotkania przywódców został uzgodniony – dodał Uszakow. Spotkanie odbędzie się w amerykańskiej bazie sił powietrznych Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce.
Z informacji przekazanych przez Uszakowa wynika, że do spotkania dojdzie 15 sierpnia o godzinie 11:30 czasu lokalnego, czyli o 21:30 czasu polskiego. Najpierw Władimir Putin i Donald Trump spotkają się w cztery oczy (w rozmowie uczestniczyć będą jednak tłumacze). – Potem odbędą się rozmowy delegacji – dodał Uszakow.
Po rozmowach Władimir Putin i Donald Trump mają wystąpić na wspólnej konferencji prasowej – wynika z informacji przekazywanych przez doradcę Władimira Putina. Prawdopodobnie przed spotkaniem Trump i Putin wygłoszą też krótką wypowiedź dla mediów.
Uszakow zaznaczył, że to, jak długo potrwa spotkanie, będzie zależało od przebiegu dyskusji. – Są, oczywiście, ramy czasowe, ale powiedziałem wam, kiedy negocjacje się zaczną a kiedy się skończą – to będzie zależeć, przede wszystkim, od prezydentów – oświadczył doradca Putina.
Tu odbędą się rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie pokoju na Ukrainie
Foto: Infografika PAP
Doradca Putina poinformował też, że w skład rosyjskiej delegacji na szczyt w Alasce wejdą sam Uszakow, a także szef MSZ Siergiej Ławrow, minister obrony Andriej Biełousow, minister finansów Anton Siluanow oraz specjalny przedstawiciel Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej z innymi państwami, Kirył Dmitrijew. – Biorąc pod uwagę bardzo ważne tematy delikatnej natury, które będą omawiane, krąg uczestników negocjacji ze strony rosyjskiej nie jest szeroki – zaznaczył Uszakow.
Według Uszakowa skład amerykańskiej delegacji też został już uzgodniony, ale informację na ten temat przekazać ma strona amerykańska. Uczestnikom delegacji towarzyszyć mają też zespoły eksperckie, które nie będą uczestniczyć bezpośrednio w rozmowach.
Prezydenci USA zasiadający w Białym Domu w czasie, gdy Władimir Putin rządzi Rosją
Foto: PAP
Doradca Putina zwrócił uwagę, że baza Elmendorf-Richardson w Anchorage znajduje się w pobliżu cmentarza, na którym pochowani są radzieccy piloci uczestniczący w realizacji programu Lend-Lease, w ramach którego USA wspierały walczący z III Rzeszą Związek Radziecki. Na cmentarzu spoczywa dziewięciu radzieckich pilotów, a także dwóch innych żołnierzy i dwóch cywilów, którzy zginęli w latach 1942-1945, w trakcie operacji dostarczania samolotów z USA do ZSRR.
Donald Trump i Władimir Putin ostatni raz spotkali się w 2019 roku, w czasie pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu, gdy obaj uczestniczyli w szczycie G20. 12 lutego 2025 roku doszło do pierwszej rozmowy telefonicznej między Trumpem i Putinem po powrocie prezydenta USA do Białego Domu. Rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji na Ukrainie, ale też Bliskiego Wschodu i relacji rosyjsko-amerykańskich. 18 lutego, w czasie drugiej rozmowy przywódców USA i Rosji, Putin zgodził się na 30-dniowe wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Do ostatniej rozmowy telefonicznej doszło 7 lipca 2025 roku. Po tej rozmowie Trump wyraził rozczarowanie brakiem woli dążenia do pokoju przez Putina.
– Spotkanie odbędzie się w takim ważnym historycznie miejscu, przypominającym o braterstwie broni naszych narodów i naszych krajów – mówił Uszakow zwracając uwagę, że ma to symboliczny wymiar w roku, w którym obchodzona jest 80. rocznica zwycięstwa aliantów nad III Rzeszą i Cesarstwem Japonii.
Przed szczytem na Alasce doszło do wideokonferencji z udziałem Donalda Trumpa, w której wzięli też udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jak podaje CNN, powołując się na źródła w Europie, w czasie rozmów Trump miał zasygnalizować, że będzie domagał się od Putina zgody na zawieszenie broni, która byłaby z jego strony „gestem dobrej woli”.
Na 30-dniowe, bezwarunkowe zawieszenie broni, które dałoby czas na negocjacje pokojowe, Ukraina zgodziła się już wiosną – Rosja jednak odrzucała taką możliwość przedstawiając warunki, które musiałyby zostać wcześniej ustalone (m.in. wstrzymanie dostaw pomocy wojskowej z Zachodu na Ukrainę).
- (Zwołałem spotkanie), by powiedzieć wam, na jakim etapie jesteśmy dziś wraz z amerykańską administracją, która, jak wszyscy wiedzą, czyni, w mojej opinii, dość energiczne i szczere wysiłki na rzecz zakończenia walk, zatrzymania kryzysu – mówił rosyjski przywódca w czasie spotkania poświęconego przygotowaniom do szczytu, które odbyło się 14 sierpnia. Putin dodał, że USA czynią wysiłki, by "osiągnąć porozumienie, które jest w interesie wszystkich zaangażowanych w konflikt, aby stworzyć długoterminowe warunki do pokoju pomiędzy naszymi krajami (Rosją i Ukrainą - red.), w Europie i na całym świecie – jeśli osiągniemy porozumienie w kwestii kontroli nad strategiczną bronią ofensywną w kolejnych etapach – dodał.
Trump miał też zapewnić, że nie będzie rozmawiał z Putinem o zmianach terytorialnych. Wcześniej pojawiły się doniesienia, iż specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu, Steve Witkoff, miał przedstawić Putinowi propozycję wycofania się Ukrainy z Donbasu w zamian za zgodę na zakończenie walk.
Do spotkania Trumpa z Putinem dochodzi po tym, jak Donald Trump postawił Rosji ultimatum – najpierw, 16 lipca, dał Moskwie 50 dni, a następnie, pod koniec lipca, skrócił ten czas do 10 dni (termin ultimatum mijał 8 sierpnia), domagając się w tym czasie postępu w rozmowach o zakończeniu wojny na Ukrainie. Gdyby do tego nie doszło, Trump groził nałożeniem nowych sankcji na Rosję, w tym sankcji wtórnych w postaci ceł na kraje sprowadzające rosyjską ropę. 6 sierpnia USA nałożyły dodatkowe, 25-procentowe cła na Indie, jednego z dwóch największych importerów ropy z Rosji. Trump nie wykluczał, że podobne cła – sięgające nawet 100 proc. – zostaną nałożone na Chiny.
