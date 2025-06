Premier Tajlandii jest wzywana do dymisji w związku z tym, że – zdaniem jej krytyków – nie jest w stanie zająć twardszego stanowiska wobec Kambodży. Wieloletni premier Kambodży Hun Sen (rządził krajem w latach 1985-2023) jest przyjacielem ojca obecnej szefowej rządu, byłego premiera Tajlandii (2001-2006) Thaksina Shinawatry.

W ubiegłym tygodniu ujawniono treść rozmowy Paetongtarn z Hun Senem, który pozostaje wpływowym politykiem w Kambodży. W jej trakcie szefowa tajskiego rządu krytykowała jednego z tajlandzkich dowódców wojskowych, który - jej zdaniem - „chciał wydawać się twardy”. Premier Tajlandii mówiła też byłemu premierowi Kambodży, którego nazywała „wujkiem”, że jeśli będzie czegoś potrzebował ona „się tym zajmie”.

Majowe napięcie na granicy Tajlandii z Kambodżą, które wywołało kryzys, jest związane z sporem terytorialnym dotyczącym kontroli nad terenem wokół świątyni Preah Vihear, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Ujawniona rozmowa rozwścieczyła wrogów rodziny Shinawatra w kręgach wojskowych i była wskazywana przez jednego z koalicjantów szefowej rządu jako powód do opuszczenia koalicji. Paetongtarn przeprosiła za swoje słowa i przekonywała, że była to taktyka negocjacyjna. Wzywała też do jedności obywateli Tajlandii.

Czego dotyczy spór terytorialny między Tajlandią a Kambodżą?

Majowe napięcie na granicy Tajlandii z Kambodżą, które wywołało kryzys, jest związane z sporem terytorialnym dotyczącym kontroli nad terenem wokół świątyni Preah Vihear, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zarówno Tajlandia, jak i Kambodża uważają, że kontrola nad tym terenem powinna należeć do nich. Obecnie świątynie i tereny wokół niej kontroluje Kambodża.