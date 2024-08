- Taką charyzmę, jaką on ma, i taki autorytet, i taką wiedzę, to jest rzadka sprawa - mówiła o Jarosławie Kaczyńskim Małgorzata Wassermann, pytana o następną kadencję prezesa PiS na stanowisku szefa partii. Ale w odpowiedzi na pytanie o to, czy to właśnie Kaczyński powinien być kandydatem PiS w wyborach prezydenckich, Wassermann odpowiedziała, że nie.