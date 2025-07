Jednak Merz chce też uniknąć wojny handlowej z USA z powodów geopolitycznych. Na początku lipca kanclerz bardzo przyczynił się do porozumienia z Trumpem, zgodnie z którym Ameryka wznowi dostawy broni dla Ukrainy, choć na koszt europejskiego podatnika. Berlin ogłosił też bezprecedensowy plan postawienia na nogi Bundeswehry, realizując w ten sposób od dawna wysuwany przez Trumpa postulat. Merz ma nadzieję, że to przyczyni się do utrzymania amerykańskich wojsk w Europie, nawet jeśli, jak wynika ze źródeł „Rz”, należy się spodziewać redukcji kontyngentu USA stacjonującego w RFN. Pentagon ma ogłosić swoją decyzję w tej sprawie jesienią. Wymknięcie się spod kontroli wojny handlowej mogłoby jednak zniweczyć oba punkty: dostawy amerykańskiej broni dla Ukrainy i utrzymanie amerykańskiej obrony Europy.

Polska, podobnie jak pozostałe kraje flanki wschodniej NATO oraz państwa nordyckie, podziela logikę Merza i opowiada się za szybkim porozumieniem z Amerykanami. Nasz kraj sprzedaje do USA towary za jakieś 12 mld euro rocznie, co stanowi ok. 3 proc. polskiej sprzedaży za granicą. Poświęcenie nie jest więc duże. W przypadku Niemiec jest to niemal 10 proc. Ale jak najszybsze porozumienie zdają się też popierać Włochy, dla których sprzedaż do Stanów stanowi prawie 11 proc. eksportu.

Foto: Paweł Krupecki

Przed powrotem Trumpa do Białego Domu cła na import z państw UE wynosiły średnio 4,8 proc. Na początku kwietnia 2025 r. prezydent wprowadził wobec Unii dodatkowo 10-proc. stawkę. Później zagroził, że podniesie ją do 30 proc., jeśli przed 1 sierpnia nie dojdzie do porozumienia z Brukselą. Pogodzenie się z 15-proc. stawką, która obejmowałaby wspomniane 4,8-proc. cła, oznaczałoby więc dla Brukseli akceptację obecnego status quo.

Jakie cła nałożą USA na import z UE? Trump nie wierzy już w globalizację. Chce odbudować amerykański przemysł

– Prowadziliśmy z Amerykanami przez wiele tygodni rokowania, jednak bez żadnego postępu. Trump wyklucza powrót do stawek z czasów, kiedy nie był prezydentem, bo nie wierzy w wolny handel, globalizację. Uważa, że dzięki polityce protekcjonistycznej zdoła odbudować amerykański przemysł – mówi „Rz” urzędnik Komisji Europejskiej, zaangażowany w rokowania z Waszyngtonem.

W ostatnich miesiącach europejski komisarz ds. handlu siedmiokrotnie leciał przez Atlantyk, aby spotkać się z sekretarzem ds. handlu Howardem Lutnickiem.