Ustawa BBB powoduje masowy wzrost długu. Po części to powód, dla którego dolar pikuje

W ten sposób do Ameryki przychodzi to, co Trump już zaserwował światu. Jak podaje chyba najpoważniejszy periodyk medyczny „Lancet”, likwidacja przez prezydenta programu wsparcia humanitarnego USAID spowoduje, że w nadchodzących pięciu latach umrze w najuboższych krajach 14 mln osób, z czego jedna trzecia to dzieci.

Foto: Tomasz Sitarski

Trump przemienił Partię Republikańską w powolne narzędzie swojej władzy. A mimo to ruszeni sumieniem republikańscy senatorowie Susan Collins i Thom Tillis odmówili poparcia ustawy. Zrobił to też inny republikański senator: Rand Paul. W jego przypadku motywacja była jednak inna. Chodzi o obawy, że wraz z nową ustawą kraj będzie zmierzał do bankructwa. Nowa ustawa zwiększy bowiem dług kraju w ciągu 10 lat o przynajmniej 3 bln dol. Deficyt budżetowy już na długo poszybuje do 6–7 proc. PKB, jak to było w zeszłym roku.

A przecież i bez tego Stany były zadłużone po uszy: ich zobowiązania, 36 bln dol., odpowiadają ok. 120 proc. PKB. Po części z tego powodu dolar pikuje w tym roku w tempie nieznanym od wielkiego kryzysu naftowego w 1973 roku. Nawet multimiliarderzy, najlepsi przyjaciele Trumpa, wolą nie ryzykować, inwestując w kraju, który mebluje obecny prezydent USA.