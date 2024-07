W filmowej „Elegii dla bidoków” narracja prowadzona jest dwutorowo. Zycie chłopięce i nastoletnie Vance’a przeplata się z wydarzeniami, gdy jako student Uniwersytetu Yale stara się o wakacyjną praktykę, dzięki której stać go będzie na kontynuowanie nauki. Musi jednak rzucić wszystko i wracać do rodziny, bo jego matka znów zaczęła ćpać.

Rodzinne komplikacje czy wręcz tragedie zdominowały ten film, choć początkowo obiecywał on znacznie więcej. „Elegia dla bidoków” zaczyna się bowiem wakacyjną sceną z 1997 roku. Rodzina Vance’a żyje skromnie, ale stabilnie, bo dawne wartości wciąż obowiązują. Gdy potem akcja przenosi w rok 2011, jest już zupełnie inaczej. Ameryka doświadczyła kryzysu, zakłady podupadają, prywatne biznesu zamykają się, codziennością stają się narkotyki, a nastolatkowie stają się chuliganami.

Glenn Close i Amy Adams – dwie aktorskie kreacje

Vance też znalazł się na granicy kolizji z prawem. Uratowała go babka – kobieta, która niejedno w życiu przeszła, ale nie bala się niczego i nikogo, a przede wszystkim twardo trzymała się pewnych zasad. To ona pilnowała, by Vance wyrwał się z tego środowiska. Na przeciwnym biegunie była zaś jego matka, znerwicowana, nieustabilizowana, świadoma życiowej porażki i popadająca w narkotykowe uzależnienie.

Konstrukcja „Elegii dla bidoków” po hollywoodzku opiera się na kreacjach dwóch aktorek w rolach babki i matki – Glenn Close i Amy Adams, co jednak spłyciło wszystkie inne wątki. Szczególnie schematyzmem razi portret dorosłego Vance’a (Gabriel Basso) i jego miłość do wspierającej go Ushy, obecnej żony kandydata na wiceprezydenta.

„Elegia dla bidoków” była pewniakiem Netfliksa w oscarowym rozdaniu za rok 2020. Skończyło się na dwóch nominacjach, w tym jakże zasłużonej dla Glenn Close za rolę babki Mamaw. Teraz film Rona Howarda z wymowną sceną, w której Vance po raz pierwszy w życiu zaproszony na uroczystą kolację, zderza się z pogardą ludzi z pozycją i pieniędzmi, staje się znów aktualny. Warto go poznać, by zrozumieć, jakiej Ameryce przywraca nadzieję Donald Trump.