Superman tęczowy czy z czapką MAGA?

Biseksualny Superman oburza Fox News. „Zabierają nam mit za mitem”

Gdy w październiku 2021 r. wydawnictwo DC Comics ogłosiło, jak wspomnieliśmy, że Jon Kent, syn Clarka Kenta i Lois Lane, a zarazem nowy Superman, jest biseksualny (komiks „Superman: Syn Kal-Ela: Przebudzenie”), reakcja opinii publicznej przekroczyła oczekiwania. Nie tylko te dotyczące środowiska komiksowego. Media konserwatywne oburzyły się, że „zniszczono ikonę”. Fox News poświęciło tematowi wiele segmentów, określając decyzję DC jako „ideologiczne przegięcie”. Na Twitterze wybuchła burza – jedni uznali gest za piękny symbol inkluzywności, inni za marketingowy zabieg i wyraz uległości wobec kultury woke.Tymczasem sama historia była zaskakująco stonowana. Jon zakochuje się w dziennikarzu Jayu Nakamurze, a ich relacja rozwija się stopniowo, na tle działań społecznych i ekologicznych nowego Supermana. Jon nie walczy z Brainiakiem ani Lexem Luthorem, ale z kryzysem migracyjnym, nadużyciami władzy, katastrofą klimatyczną. To nie tylko zmiana orientacji bohatera – to przesunięcie jego misji z poziomu planetarnego na ludzki.

Ta nowa wersja Supermana wcale nie została napisana z myślą o skandalu. Ale efekt był jednoznaczny: Superman znów stał się symbolem podziału, a nie wspólnoty. Głos zabrał nawet były kandydat na prezydenta USA, senator Josh Hawley, który stwierdził, że „lewicowi twórcy zabierają nam mit za mitem”. Inni posłowie Partii Republikańskiej żądali, by DC „przestało seksualizować dziecięce ikony”. Z kolei reprezentanci środowisk LGBTQ+ mówili o przełomie – pierwszym prawdziwym superbohaterze, który nie tylko „toleruje”, ale żyje inaczej.

To, co zasługuje na uwagę, to charakter samego konfliktu. Nie toczył się on w przestrzeni fabularnej, lecz symbolicznej. Superman nie popełnił żadnego błędu, ale i tak został zaatakowany. Właściwie nie za to, kim jest, lecz za to, co według niektórych powinien reprezentować. W tej burzy ujawniło się coś istotnego: w oczach wielu odbiorców Superman nie jest postacią fikcyjną – jest instytucją, której nie wolno zmieniać bez konsekwencji ideologicznych.

Twórca serii, Tom Taylor, powiedział w wywiadzie: „Jeśli masz możliwość przekazania wartości milionom ludzi na całym świecie, musisz zadać sobie pytanie: czy mówisz to, co trzeba?”. A Jon Kent mówi. I przez to płaci cenę bycia bohaterem w epoce, w której nikt nie chce już słuchać, tylko patrzeć na sztandary.

Prezydent USA tworzy totalitarny system kontroli. To wersja Supermana z 2000 r.

Choć może się wydawać, że polityka trafia do komiksów przypadkiem jako aluzja, satyra lub tło, historia Supermana udowadnia coś przeciwnego. W świecie Człowieka ze Stali polityka nie jest dodatkiem. Jest jednym z głównych bohaterów. I najczęściej nosi garnitur Lexa Luthora.