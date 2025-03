Agata Kulesza: Mam luksus. Nie muszę dbać o zasięgi w internecie

Po dziesięciu latach przerwy znów oglądamy panią w serialu „Krew z krwi”. Jakie to doświadczenie, gdy aktor wraca do tej samej postaci po dekadzie?

Ciekawe. Zresztą mam teraz czas powrotów. Zagrałam „Matkę” Witkacego, a to był mój dyplom w szkole teatralnej. Po 17 latach, jakie upłynęły od „Tańca z gwiazdami”, wykonałam ze Stefano Terrazzino freestyle na organizowanym przez niego turnieju. No i wreszcie „Krew z krwi”. To wszystko każe mi się na nowo skonfrontować z sobą samą. Odpowiedzieć na pytania: co minęło, gdzie teraz jestem, na ile się zmieniłam?