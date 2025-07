Jerome Powell unika komentowania ataków Trumpa

Jak dotąd Jerome Powell unikał komentowania ataków Trumpa, w tym we wtorek, gdy zapytano go, czy ostre publiczne komentarze Trumpa utrudniają prowadzenie polityki pieniężnej. Powell powiedział, że „bardzo skupiam się na wykonywaniu swojej pracy”.

Lagarde zapytano, jak poradziłaby sobie z krytyką Trumpa, gdyby była na miejscu Powell, odpowiedziała: „Myślę, że (wszyscy) zrobilibyśmy dokładnie to samo, co robi nasz kolega, Jay Powell. To samo”. Uczestnicy konferencji klaskali po komentarzu Lagarde.

„Próbujemy zapewnić stabilność makroekonomiczną, stabilność finansową, stabilność ekonomiczną dla dobra wszystkich ludzi” — powiedział Powell. „Jeśli chcemy to zrobić skutecznie, musimy to zrobić w sposób całkowicie apolityczny, co oznacza, że nie opowiadamy się po żadnej ze stron. Nie gramy jedną stroną przeciwko drugiej. Trzymamy się z dala od kwestii, które naprawdę nie są naszą domeną” – wyjaśnił szef Fed.