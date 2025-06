Prezes Fedu Jerome Powell nie wystraszył się gróźb Donalda Trumpa

Donald Trump ostro zareagował na czerwcową decyzję Fedu o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Mimo że niedawno wycofał się z zapowiedzi ewentualnego zwolnienia Jerome’a Powella, to w ubiegłym tygodniu oświadczył, że rozważa zmianę zdania.

„Mamy praktycznie zero inflacji, nasza gospodarka radzi sobie naprawdę dobrze i wkrótce, dzięki ogromnym wpływom z ceł i fabrykom budowanym w całym kraju, będzie radzić sobie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej” – ocenił Trump we wpisie opublikowanym na portalu Truth Social.

„Jeśli (Jerome Powell – red.) martwił się inflacją lub czymkolwiek innym, to wszystko, co musi zrobić, to obniżyć stopę, abyśmy mogli czerpać korzyści z kosztów odsetek, i podnieść ją w przyszłości, jeśli i kiedy te »inne elementy« się pojawią (w co wątpię!)” – podkreślił prezydent USA.